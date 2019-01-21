中國2018年底社會消費、工業產出超預期　但多項數據較去年放緩





▲在貿易爭端陰霾下，中國去年12月部分經濟表現超出預期，但全年數據仍較去年放緩。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局今天公布「2018年經濟成績單」，在貿易戰陰霾中，去年12月社會消費品零售額年增率8.2%、工業增加值年增5.7%雙雙超出預期，但若按全年數據來看，社會消費、工業增加值、固定資產投資等年增率表現均較去年表現放緩。

根據統計局初步核算，2018年大陸GDP年增率6.6%，完成6.5%年度目標，但創下1990年以來新低，2018年第四季GDP成長率6.4%，以每一季來看，也為2009年初以來新低。

此外，1到12月，社會消費品零售總額38兆987億元人民幣，年增9.0%，增速較1到11月略低0.1個百分點，全年表現也較2017年的10.2%下滑；不過以單月數據來看，去年12月社會消費品零售額年增率8.2%，高於前值8.1%和預期。

▲展望2019年，大陸經濟發展局勢可能更為嚴峻。（圖／CFP）

工業產出方面，去年12月，大陸規模以上工業增加值年增率5.7%，較11月增快0.3個百分點並高於預期，但全年表現年增率6.2%，較2017年的6.6%放緩。

另就固定資產投資來看，按國家統計局今日公布2018年經濟數據，不計農戶的固定資產投資為63兆5636億元人民幣，按年增長5.9%，增速與1至11月持平。但按年比較，較2017年放緩1.3個百分點。

對此大陸國家統計局指出，2018年經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力。但強調，2019年，將繼續堅持以供給側結構性改革為主線，打好三大攻堅戰。

對於中美貿易爭端的影響，統計局局長寧吉喆說，「中美經貿摩擦對中國經濟運行影響總體可控，沒有也不會改變我國經濟發展基本面，中國經濟長期穩中有進的態勢沒有也不會改變」。

但Continuum Economics首席亞洲經濟學家Jeff Ng坦言，統計數據顯示，大陸2018年經濟表現受國內和外部疲軟拖累。但他也提到，12月的亮點是工業生產和零售銷售優於預期，反映經濟的韌性，也代表刺激方案對經濟略有提振。

AMP Capital首席經濟學家Shane Oliver認為，大陸最新經濟數據符合預期，沒有意外工業生產和零售數據顯示去年底成長趨穩，但預期今年開始，經濟表現將因進出口成長放緩的預期，受到影響。