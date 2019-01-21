　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國2018年底社會消費、工業產出超預期　但多項數據較去年放緩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼GDP，繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

▲在貿易爭端陰霾下，中國去年12月部分經濟表現超出預期，但全年數據仍較去年放緩。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局今天公布「2018年經濟成績單」，在貿易戰陰霾中，去年12月社會消費品零售額年增率8.2%、工業增加值年增5.7%雙雙超出預期，但若按全年數據來看，社會消費、工業增加值、固定資產投資等年增率表現均較去年表現放緩。

根據統計局初步核算，2018年大陸GDP年增率6.6%，完成6.5%年度目標，但創下1990年以來新低，2018年第四季GDP成長率6.4%，以每一季來看，也為2009年初以來新低。

此外，1到12月，社會消費品零售總額38兆987億元人民幣，年增9.0%，增速較1到11月略低0.1個百分點，全年表現也較2017年的10.2%下滑；不過以單月數據來看，去年12月社會消費品零售額年增率8.2%，高於前值8.1%和預期。

▲▼人民幣，GDP（圖／CFP）

▲展望2019年，大陸經濟發展局勢可能更為嚴峻。（圖／CFP）

工業產出方面，去年12月，大陸規模以上工業增加值年增率5.7%，較11月增快0.3個百分點並高於預期，但全年表現年增率6.2%，較2017年的6.6%放緩。

另就固定資產投資來看，按國家統計局今日公布2018年經濟數據，不計農戶的固定資產投資為63兆5636億元人民幣，按年增長5.9%，增速與1至11月持平。但按年比較，較2017年放緩1.3個百分點。

對此大陸國家統計局指出，2018年經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力。但強調，2019年，將繼續堅持以供給側結構性改革為主線，打好三大攻堅戰。

對於中美貿易爭端的影響，統計局局長寧吉喆說，「中美經貿摩擦對中國經濟運行影響總體可控，沒有也不會改變我國經濟發展基本面，中國經濟長期穩中有進的態勢沒有也不會改變」。

但Continuum Economics首席亞洲經濟學家Jeff Ng坦言，統計數據顯示，大陸2018年經濟表現受國內和外部疲軟拖累。但他也提到，12月的亮點是工業生產和零售銷售優於預期，反映經濟的韌性，也代表刺激方案對經濟略有提振。

AMP Capital首席經濟學家Shane Oliver認為，大陸最新經濟數據符合預期，沒有意外工業生產和零售數據顯示去年底成長趨穩，但預期今年開始，經濟表現將因進出口成長放緩的預期，受到影響。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
快訊／遭白人逼幫脫褲、擦屁股！長榮受害空姐出面說明
比基尼登山客確認失溫凍僵亡　搜救員伴屍待直升機吊掛
他拜月老「求娶蔡依林」顯靈了！釣出女神本尊回應
比基尼登山客拍「絕美觀音圈」　最後發文：決定睡中央山脈

關鍵字：中國,GDP,社會消費,工業產出,固定投資

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「方大炭素」豪氣年終　現金3.2億疊牆...網友淚：別人家的

航母底下建隧道！2840噸盾搆機用「牙齒」咬出來...

未進改革開放傑出貢獻名單　任正非：自己退的，想專心做華為

正妹直播「黃鱔」塞下體「魚尾狂甩」　2月「海撈42萬」代價是...

「317新政」終於看到10年首跌！　北京二手住宅成交價降7.1%

2019春運推「4個新」！　投入多條新高鐵及列車、嚴防霸座

惠台第48條！　蘇州人大會議首邀「8名台籍民眾」旁聽

影／不買是他們傻！　任正非：華為很多東西歐美非買不可

中國2018年底社會消費、工業產出超預期　但多項數據較去年放緩

23歲正妹整形失敗「沒臉見人」　上午輕生被救晚上再跳18樓身亡

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

台商爆偷渡回台親睹同伴帶肉乾　他為國自首：這是非洲豬瘟缺口

可甜可鹽的金秘書！　 朴敏英《學貓叫》+劈腿熱舞超反差

寵物掉毛、煙味...過敏心很累！　理科先生自製簡易空氣清淨機

萌娃示範「韓國歐巴VS韓國瑜」 1秒掀髮變禿頭...姑：爸媽教的

「方大炭素」豪氣年終　現金3.2億疊牆...網友淚：別人家的

航母底下建隧道！2840噸盾搆機用「牙齒」咬出來...

未進改革開放傑出貢獻名單　任正非：自己退的，想專心做華為

正妹直播「黃鱔」塞下體「魚尾狂甩」　2月「海撈42萬」代價是...

「317新政」終於看到10年首跌！　北京二手住宅成交價降7.1%

2019春運推「4個新」！　投入多條新高鐵及列車、嚴防霸座

惠台第48條！　蘇州人大會議首邀「8名台籍民眾」旁聽

影／不買是他們傻！　任正非：華為很多東西歐美非買不可

中國2018年底社會消費、工業產出超預期　但多項數據較去年放緩

23歲正妹整形失敗「沒臉見人」　上午輕生被救晚上再跳18樓身亡

Mei「快停經」3月孕肚撐像6個月大　阿弟「兒子住總統套房」

大巨蛋沒完工東奧棒球資格賽辦不成？柯文哲：別牽拖

快訊／遭白人逼幫脫褲、擦屁股！長榮受害空姐出面說明

穿比基尼登山！網怒酸亡美作秀　山友「302字力挺」：她勾引的不是你

影／「撞死人不用負責嗎？」女騎士車禍喪命　家屬撒冥紙抗議

影／大學情侶檔寒假騎機車遊台南　與轎車相撞女死男重傷

億萬富豪自轟！左手拿槍爆太陽穴「燒洞慘死」　友人惑：他不是左撇子

比基尼登山客「墜20米盆駒山」凍僵亡！　搜救員紮營伴屍等直升機

比基尼登山客失足墜谷遇難　雪羊批玉管處曝背後原因

印尼大師賽／周天成今年首站首輪碰印度　台將男雙兩組出賽

大陸熱門新聞

9月大嬰兒　連人帶車滾落電扶梯

正妹整形失敗　輕生被救再跳18..

獻身凱燕哥17次　對方竟開國產..

買冰毒卻收到冰糖…他怒報警討錢

任正非：員工要有過苦日子準備

方大特鋼堆「錢山」　每人年終2..

男6樓跳下慘死　家中竟有5具屍..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

濟南滅門案　他殺光父母妻兒自殺

女整型失敗輕生獲救　凌晨再跳亡

禮金91萬付不起　男打算未婚先..

逃票大叔為省180元被困雪山2..

中國2018GDP首次突破90..

湖南高校撈出2000斤魚全請師..

更多熱門

相關新聞

大陸男比女多逾3000萬人

大陸國家統計局今天發布數據顯示，2018年底中國大陸總人口達13億9538萬人，比上年底增加530萬人，逼近14億大關。另從從性別結構來看，男性人口7億1351萬人，女性人口6億8187萬人。男比女多3164萬人，男女比例約為104.6：100。

中國2018年Q4經濟成長率6.4%

中國2018GDP首次突破90兆人民幣

中國2018年經濟成長率6.6%

網紅飲料店掀排隊潮　開足百家店

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／「比基尼登山客」找到了！　無生命跡象

從4飲食習慣曝個性...吃超快＝自私

姐婚後搬回家　妹崩潰：小孩出生惡夢開始

扮裝混入gay圈！沒人發現她是女生

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老闆娘

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了

2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

專業開盒術！護理長笑：吃零食也職業病

拿走王寶強財產！馬蓉燦笑網驚：要出道嗎

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！

自曝墜谷數米！比基尼G哥腿全血痕

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

比基尼攻頂原因曝光！她4年換97套

求娶蔡依林拜月老！關公表情說話了

養鳥房客屋內放飛　整間發霉混鳥屎

更多

最夯影音

更多

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面