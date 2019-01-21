中國2018年Q4經濟成長率6.4% 創十年新低

▲中國去年第四季GDP年增率6.4%。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局今天發布經濟數據統計，其中2018年第四季國內生產總值（GDP）年增率6.4%，較上季放緩0.1個百分點，以單季數據來看創下2009年初以來新低。另全年成長率為6.6%，創1990年以來新低。

統計數據顯示，初步核算，2019年全年，大陸國內生產總值為90兆0309億元（人民幣，下同），為首次突破90兆元大關，按可比價格計算，比上年增長6.6%，實現6.5%左右的預期發展目標。

▲面對貿易爭端、內部結構改革等挑戰，大陸近年經濟成長率放緩。（圖／CFP）

但分季度來看，大陸第一季年增率達6.8%、第二季增長6.7%後，第三季度增長6.5%，第四季增長6.4%，出現上半年持穩，下半年放緩的現象。

統計局坦言，2018年經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力，前進中的問題必須有針對性地解決。

統計局稱， 2019年，將堅持以供給側結構性改革為主線，繼續打好三大攻堅戰，著力激發市場活力、需求潛力和內生動力，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作，宏觀政策要強化逆週期調節，結構性政策要強化體制機制建設。



事實上，大陸國家統計局才在日前修正2017年的經濟數據統計，指出經最終核實，2017年，GDP現價總量為82兆0754億元，比初步核算數減少了6367億元；按不變價格計算，比上年增長6.8%，比初步核算數下降0.1個百分點。