別再當美國小老弟了　環時：加拿大應跳出來化解孟晚舟事件

▲評論認為加拿大應該要主動化解孟晚舟事件僵局。（圖／路透社／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

加拿大方面近日證實，尚未收到美方關於引渡孟晚舟的正式申請和證據文件。據美加引渡協議相關規定，如果到1月30日加方仍收不到上述申請和文件，對孟晚舟的拘押就應該結束。對此，《環球時報》也做出評論，化解孟晚舟事件，加拿大應有所作為。

評論指出，不過截止期限的臨近並沒有降低這件事情的緊張感，美方也是很有可能在最後期限到來之前提出引渡要求的；渥太華當局仍在尋求盟國給予外交支持，要求盟國對中國的拘捕、判刑行為做出表態。

評論說，兩名被逮捕的加拿大人都是涉嫌在中國犯下了罪刑，另一名毒販的情況更是嚴重違反中國法律；無論加拿大的麥克風外交是否能夠產生輿論效果，對中國都是不會引起任何作用的，「如果加方對這一點仍沒搞明白，以為對中國施加點外交和輿論壓力就能引起作用」，是非常不理智的。

評論表示，中國並沒有把逮捕與處刑事件跟孟晚舟案件聯繫起來，但加方卻硬要把「它們扯上關係」，中國只會置之不理，「渥太華需要在最後不到十天裡有所作為，盡量實現孟晚舟事件的平穩結案，讓中加關係回到正軌、創造機會」。

「美國聯邦政府目前仍處在關門中，這為美方不申請引渡孟晚舟提供了台階」，評論指出，加方應該施加自己的影響，促進這件事情朝向台階移動，而不是搞出更多刺激性言行，迫使局勢朝著對抗、惡化的方向走。

評論指出，加方應美方要求拘押孟晚舟已50天，美方沒有迅速提出引渡申請，總體上反映出了「美方的猶豫」；如果孟晚舟在臨近30日的時候被引渡，加拿大就虧多了，等於為美國打盡了所有的「延長戰」，盡了全部美國「小老弟」的義務，加國的損失將會比剛抓孟晚舟就將向美國引渡來的大。

評論表示，雖然加拿大輿論在對華問題上很西方化，但中國一直視加拿大為最好的西方朋友之一；在孟晚舟事件中，加方做得太絕了，不僅中國人這樣看，那一拘捕事件也震撼了整個國際商業界。

評論在最後指出，加拿大應當有對事件進行客觀、全面反思的能力，做出充分冷靜和理性的後續選擇，推動僵局的最終突破。