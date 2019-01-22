又一渲染圖釋出！新一代iPhone 3鏡頭設計成焦點

▲國外設計師凱馬克在推特發布一系列他設計的iPhone概念圖。（圖／翻攝自推特／Hasan Kaymak Design）

科技中心／綜合報導

iPhone的設計一直以來都是外界注目的焦點，在正式發布前往往會有設計師為新一代iPhone設計新造型。近期國外設計師凱馬克（Hasan Kaymak）在推特發布一系列他設計的iPhone概念圖，其中3鏡頭的直排方式與先前釋出的設計圖都不相同。

目前可以得知的是，新一代iPhone背後將有3顆鏡頭，機身背板採用玻璃材質，而過去一直為人詬病的瀏海設計則會較過去再小一點。凱馬克依照這些原則，設計了自己的「iPhone 11」。

據凱馬克的說法，他為iPhone 11設計了一款與iPad Pro相同的矩形機身，捨棄了自iPhone 6以來就一直採用的圓弧機身設計，改用與iPhone 4、iPhone 5等機款相同的銳利邊緣。此設計也與果粉們最喜歡的設計相呼應（iPhone 4），當賈伯斯（Steven Jobs）於2010年首度發布iPhone 4時，形容它的設計就像「一台美麗的老萊卡相機」。

▼凱馬克為iPhone 11設計了一款與iPad Pro相同的矩形機身。（圖／翻攝自推特／Hasan Kaymak Design）

凱馬克的3鏡頭採垂直排列設計，並以圓角方框框起置於手機背面左側。目前尚不清楚第3顆鏡頭的功用為何，不過有外媒猜測可能是傳說中的3D感測相機。從凱馬克的設計圖可進一步發現，他捨棄了Lightning連接埠的設計，改以USB Type-C取代，這與目前的傳聞相符。

雖然這款iPhone 11僅是凱馬克的想像設計圖，但果粉們仍可以此過過乾癮，最終設計將如何就得靜待蘋果發布了。