要換要快！　iPhone舊換新直營店最划算、優惠僅到1月底

▲iPhone舊換新，1月底前直營店換購最划算。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

去年推出的三款新iPhone再傳出銷量不如預期後，Apple便開始在多國中實施舊換新的優惠策略，而台灣消費者也可享受此波的優惠好康。目前除了Apple 101的直營店之外，像是蘋果經銷商Studio A，以及燦坤等通路也都提供相似的舊換新活動；不過3家通路的優惠不盡相同，在《ETtoday新聞雲》記者親自到3家通路實際估價過後，發現在直營店舊換新是最划算的，只不過排隊等換機的時間得耗上一陣子，且直營店舊換新活動僅到1月31日。

Studio A僅按照網站回收價

此次記者是持著2015年所推出的iPhone 6S 64GB機款進行估價；第一站是於Studio A估價，不過在記者說明要來舊換新後，店員並沒有進行舊機的性能測試，而是僅拿出網站上的回收價目表比對，當時店員提出此支手機的回收價格為2,400元。

不過記者發現，昨（21）日Studio A的網站回收價已更新，現在iPhone 6S 64GB在Studio A官網上的回收價為3,700元；且現在Studio A還提出了「會員加碼購物金」的舊換新Bonus，不過此一好康似乎僅限於iPhone 7往後的機款。

▼Studio A的iPhone網站回收價已於1/21更新。（圖／翻攝自Studio A網站）

燦坤舊換新回收價依實際狀況而定

在詢問完Studio A的回收價之後，記者再轉往燦坤Apple Shop門市中估價；在說明估價需求後，燦坤Apple Shop店員會進行一些基本的手機測試，例如查詢出廠年份、機身/面板是否損傷，手機鏡頭是否破裂，以及閃光燈能否正常開啟等。

在店員經過一連串的測試，並將詳細的資料輸入到系統後，最終系統估價出來的回收金額為2,700元；店員說明，有可能是因為此支手機出廠年份較早，且容量僅有64GB，因此估出來的價格並不會太高。

要是你持有更新機款、更大容量的iPhone或許也可以在燦坤估價看看，說不定可以換得更好的估價。值得注意的是，若是想在燦坤Apple Shop舊換新iPhone，此波的活動僅到2/3。

直營店舊換新最划算，但是排隊人龍很可怕

最後記者來到Apple 101的直營店進行估價，起初店員會先詢問你「今天只有要估價，還是要直接換購？」兩者的差別在於，若是只有估價沒有要當天換購，店員僅能就你手機的型號告訴你「最高回收估價」，若確定要換購店員會再幫你進行舊機測試，但要是機身有損傷回收價就會再向下砍。

記者持有的這支iPhone 6S 64GB機款再經過系統查詢後，最高回收價為4,890元，而官網Apple官網上iPhone 6S的回收標價為4,000元，消費者若有興趣舊換新的不妨可以親自跑一趟直營店，回收價格可能會「好看很多」。

▼iPhone XR 64GB原價為26,900元，而iPhone XS 64GB原價則為35,900元；代表網站的iPhone 6S原回收價僅有4,000元，但直營店現場估價則為4,890元。（圖／翻攝自Apple官網）

不過如果你確定要在直營店舊換新，並需要先建立好要排隊一陣子的心理準備；記者決定在直營店舊換新後，店員會先請你到店內靠左的牆面排隊等候（牆面Apple Watch圖片右側為隊伍起點），當時的排隊人龍已排到下圖左方的柱子，記者排進隊伍後，還有其他消費者陸續加入隊伍當中，且排隊人潮還一度排到店門口；且據說若是假日前來直營店舊換新，排隊人龍多到可排到店門外，建議想換購的消費者可於非假日時間前往。

換購測試項目：閃光燈、鏡頭、螢幕 一項都不能少

最後記者約等了二十分鐘才等到店員前來測試；直營店的舊機測試與燦坤相似，一樣會基本地測試舊機閃光燈是否能正常開啟、檢查鏡頭是否破損，以及螢幕是否破損；記者持有的iPhone最後順利地通過這3項測試，因此拿到最高估價的4,890元。

不過在測試的過程中，若是這3項檢測有一項沒有通過，回收價格就會直接掉到1,980元；因此要是你的手機有任何損傷，就不要太期待回收價格會很「漂亮」。另外，記者在測試的過程中也得知，直營店現在為了新iPhone的促銷，因此舊換新的回收價格會比其他通路來得高；不過在1/31限時優惠結束後，iPhone 6S的回收價可能只會有1,000～2,000元。

▼直營店iPhone舊換新活動僅到1月底。（圖／記者邱倢芯攝）

鼓勵舊換新、安卓手機也回收

在近年來的環保意識抬頭下，上述的3家通路都相當鼓勵消費者手機舊換新，讓舊機款可有更妥善的處理方式；據了解，Studio A、燦坤Apple Shop，以及Apple直營店都有提供「多台抵一台」的優惠。

也就是說，若是消費者家中有其他部用不到的智慧型手機（不僅限iPhone，安卓手機亦可），此3家通路也相當歡迎你拿到店內回收，且會根據型號的不同及設備損傷狀況，給予一定額度的新機價格抵扣；且可用多台智慧型手機的回收價格來抵扣一台新機。