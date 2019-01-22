電競玩家尬真實賽車　太強！竟甩贏F1車手「評審全傻眼」

▲電競賽車手博托尼竟在真實賽車中贏過F1職業車手，讓全場驚呆。（圖／翻攝自推特／@EnzoBonito17）



實習記者陳妙津／綜合報導

電競賽車手居然能贏過F1職業車手 ！義大利電競賽車手博尼托（Enzo Bonito）隸屬麥拉倫影子F1電競車隊，他日前與巴西前F1賽車手迪格拉西（Lucas di Grassi）在真實賽道競速，竟在第一圈落後1.7秒的狀態下，奇蹟逆轉勝，讓全場驚訝不已。

綜合媒體報導，23歲的博尼托在電競賽車方面成績優異，過去曾獲多項大獎，為了測驗自己在真實世界的車技，他參加19日在墨西哥舉辦的世界車王爭霸賽（Race of Champion, ROC），與巴西前職業賽車手迪格拉西同場飆速，結果不僅贏得比賽，竟還開出了52.3885秒的當日最快佳績，令一眾評論員瞠目結舌。

Amazing stuff! #F1Esports star @EnzoBonito17 defeats Lucas di Grassi#ROCMexico pic.twitter.com/BERScaYD8c — Formula 1 (@F1) 2019年1月19日

▲世界車王爭霸賽現場比賽畫面。

前職業賽車手迪格拉西在2010年曾為F1車手，還是方程式E世界2016到2017年賽季冠軍，因此賽前備受看好，開始第一圈跑出26.4584秒成績，超過博尼托1.7秒，第二圈時卻被迎頭趕上，最終以52.3885秒輸掉比賽，但成績仍然可說維持水準。

▲現場評審看傻。

原本沒人覺得博尼托會贏得比賽，但事後證明隨著科技進步，電競賽車訓練出的技能以與真實賽車沒有太大不同。賽後迪格拉西也表示，現在的模擬器已經能有效訓練出能實際下場參賽、具競爭力的選手。這種改變也是雙向的，也有職業賽車手轉往電競賽車發展，例如NISMO GT500工廠賽車手Jann Mardenborough。

世界車王爭霸賽通常於年末舉辦，一年一次，聚集了來自世界一流的賽車選手，分個人組及國家組比賽，在個人組中奪冠的車手將獲得「王中王（Champion of Champions）」的殊榮。儘管這並不是一般群車競速，而是讓選手在不同賽道朝反方向起跑，但博尼托的奇蹟勝利仍讓在場觀眾驚呆，直呼「難道他握的其實是遊戲搖桿」。