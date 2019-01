「川金二會」地點已選定　川普：期待2月底再見金正恩！

▲ 金正恩與川普6月於新加坡舉行歷史性峰會。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

北韓領導人金正恩親信、勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部長金英哲日前赴美,先後與美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)、總統川普(Donald Trump)會面後,白宮宣布,「川金二會」將於2月底舉行。川普19日宣布,峰會地點已經選定,將擇期公布,20日也在推特上發文表示,相當期待與金正恩會面。

川普於當地時間20日在推特上寫道,「媒體並沒有因為我們與北韓取得的巨大進展而給予讚揚。想想跟現在比起來,我們在歐巴馬政權結束時的狀態吧。這星期和(北韓)高級代表團的會面很順利,期待在2月底與金委員長會面!」

The Media is not giving us credit for the tremendous progress we have made with North Korea. Think of where we were at the end of the Obama Administration compared to now. Great meeting this week with top Reps. Looking forward to meeting with Chairman Kim at end of February!