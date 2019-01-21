「川金二會」地點已選定　川普：期待2月底再見金正恩！

▲ 金正恩與川普6月於新加坡舉行歷史性峰會。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩親信、勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部長金英哲日前赴美，先後與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、總統川普（Donald Trump）會面後，白宮宣布，「川金二會」將於2月底舉行。川普19日宣布，峰會地點已經選定，將擇期公布，20日也在推特上發文表示，相當期待與金正恩會面。

川普於當地時間20日在推特上寫道，「媒體並沒有因為我們與北韓取得的巨大進展而給予讚揚。想想跟現在比起來，我們在歐巴馬政權結束時的狀態吧。這星期和（北韓）高級代表團的會面很順利，期待在2月底與金委員長會面！」

The Media is not giving us credit for the tremendous progress we have made with North Korea. Think of where we were at the end of the Obama Administration compared to now. Great meeting this week with top Reps. Looking forward to meeting with Chairman Kim at end of February! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月20日

根據南韓《韓聯社》，川普19日回答記者提問時，對18日與金英哲的談話表示滿意，但對於媒體不認可無核化談判的進展一事表達不滿。副總統潘斯（Mike Pence）受訪時則表示，川普相信在川金二會將取得實質進展，美方也會要求平壤當局採取實質的無核化措施。

另一方面，金英哲結束為期3天的出訪行程，20日自華盛頓飛抵中國北京，於北韓使館休息一晚。由於北韓高官通常搭乘高麗航空班機，外界猜測，金英哲會搭乘22日的飛機返回平壤，但為盡快向金正恩報告此次出訪成果，今（21）日便搭乘12時35分的中國班機，啟程返國。