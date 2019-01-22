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30歲前完成環遊世界！一張「神級卡」旅遊賺現金　衝日、韓最高享3.5%

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▲▼ 血拼,消費.購物 。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲新的一年要好好規劃時間，豐富人生閱歷！不過，旅遊、購物的日常開銷無法避免，許多人利用刷卡賺回饋，聰明理財。（圖／取自pixabay）
消費中心／台北報導

時間即是金錢，面對繁忙的都市生活，全新的2019年好好規劃吧！回歸生活上的食衣住行育樂，更需分秒不浪費地去創造更豐富的人生閱歷，特別是「金錢」、「儲蓄」兩個重要性的指摽，事先做好理財，本錢充足才能慢慢完成夢想清單！不過，旅遊、購物的日常開銷無法避免，因此許多人利用刷卡賺回饋方式，透過精打細算的消費方式，聰明省下一筆預算。

上班族應該曾有這樣的經驗，剛出社會薪水不多，扣掉一大堆勞健保雜費後，手頭能運用的錢常常所剩無幾，看到別人狂曬美食、出國旅遊的照片，只能投以羨慕的眼光！口袋單薄的時間也不算長久，日子總算熬出頭，開始計畫辦張「信用卡」理財賺回饋。

30歲前要完成環遊世界或許不是遙不可及的夢想！適逢農曆年節的9天假期，以及接踵而來的228與清明連假，越來越多銀行推出現金累計方案，拉高回饋額度。民眾消費血拼除了花在刀口上，還能自己賺獎金， 例如被網友譽為「台灣神卡」的國泰世華享購鈦金卡、現金回饋御璽卡，紛紛針對新卡友祭出驚喜優惠，即日起至4月15日（一）只要透過線上官網或行動App申辦並登錄完成，到6月30日(日)前即享國內消費最高2%回饋，且國外消費最高3.5%。


▲▼ 血拼,消費.購物 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼國泰世華「現金回饋御璽卡」針對旅遊族群祭出3%回饋，日、韓兩地消費更加碼0.5%。（圖／取自pixabay）

▲▼京都平安神宮櫻花，日本賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

賺現金的好康不只如此，台灣人熱愛至日本、韓國自助，實現春夏看花、秋冬賞楓觀雪的夢想旅程，「現金回饋御璽卡」針對旅遊族群祭出3%回饋，日、韓兩地消費更加碼0.5%，遠比原卡片回饋的2%優惠，足足高出了1.5%回饋！其實使用信用卡支付旅遊花費，不論刷機票、團費搭配指定的航空，皆有不同的折扣價，紅利點數更有機場接送服務，好處遠遠超過直接付現來的划算，提供民眾優質的海外消費體驗。

▲國泰世華信用卡。（圖／品牌提供）

▲國泰世華享購鈦金卡、現金回饋御璽卡，針對新卡友推出優惠，海外消費最高享3.5％回饋。

除了活在當下，享受生活中的美好事物之外；想遠離憂慮與擔心，就必須擁有未雨綢繆、居安思危的智慧，例如提前做好保險規劃，善用存款幫自己買一份心安，尤其長照險、防癌險更是近年的熱門大宗！國泰世華對此也推出，刷卡繳指定五大保險公司保費，最高享3.2%刷卡金回饋活動，連帶買保險一同賺回饋，即日起至6月30日（日）止，以任一國泰世華卡刷卡扣繳南山人壽、富邦人壽、台灣人壽、新光人壽、中國人壽等五家保險公司保費，除享各卡片原有之回饋外，登錄後每筆再享1.2%刷卡金回饋，且回饋無上限。單筆刷卡滿新臺幣10萬，額外再回饋新臺幣1,000元，相當於回饋加碼至2.2%。
 
國泰世華指出，以享購鈦金卡刷保費單筆達10萬元為例，除可享有卡片原有回饋之1%現金回饋外，再加上保費加碼活動的2.2%回饋，可獲得高達3.2%現金回饋。信用卡不再只是緊急時的必備品，現在銀行實施現金回饋機制，結合食衣住行育樂各層面，配合企業推出豐富的優惠內容，消費者熟知卡片的優惠訊息，減少負擔賺回饋也能聰明理財，輕鬆出國旅遊、創業，體驗精彩無限的人生。

新卡加碼活動詳情：https://lihi.biz/bCT8J

謹慎理財 信用無價

信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75％~15％（依本行信用評分制度定期評估，循環利率之基準日為104年9月1日）。

預借現金手續費：預借現金金額乘以3％加上新臺幣150元或美元5元，其他相關費用係依本行網站公告。

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關鍵字：國泰世華,刷卡,銀行,保險,鈦金卡,現金回饋御璽卡

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