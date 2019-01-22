MV創下7300萬點閱率　法國創作女歌手Jain 專訪

誰是Jane？從人、歌曲、專輯到MV都展現一致的「怪」，卻又怪得讓人移不開目光，被喻為非洲之母，她是法國知名創作女歌手Jane。

以《Makeba》一曲成名的她，曾榮獲包括葛萊美獎、法國音樂大獎在內共12座國際大獎提名。一開始認識Jane，也是因為 這首歌，電子的節奏基調、民族風格的oooh-wee呼喊，結果登場的女聲唱的是法文和英文？揉和多種元素，卻又協調的讓人忍不住被吸引，而MV中展現的古靈精怪，也是Jane的魅力所在，這支MV至今已達到7300萬點閱率。

而她音樂中的多元性，也跟她的成長背景有關，法國出生，九歲開始，因為父親工作的關係從法國搬到杜拜，之後又搬到剛果生活，這個過程中，她表示真的切身感受到文化衝擊，「我無法想像如果我沒有那些旅遊的經驗，我的音樂會從何而來。它們賦予了我的音樂以及旋律，同時也成就了現在的我。」她說。

我們很好奇Jane平常都聽什麼音樂？她表示：「我什麼音樂都聽，從雷鬼到電音……，這也是為什麼我的創作裡常會融合各種音樂元素。最近我在聽parcels的專輯，他們真的超棒。」

如果上帝給你一個超能力當作禮物，你希望是什麼？

Jane：讓世界充滿愛與和平！

想對千禧世代說的話。

Jane：你們是如此的美麗！ 地球需要我們好好的照顧！

除了音樂外，Jane充滿個人風格的服裝也受到推崇，法國品牌agnès b.就找上她合作服裝系列，說到Agnès與Jain的合作可追溯到兩年前，Jain的首張專輯封面《Makeba》便是穿著Agnès所設計的連身洋裝，後來Jain更邀請Agnès為她後續音樂作品的MV與巡迴演出擔任服裝指導，2018年，Jain推出全新專輯《Souldier》， Agnès更為她量身訂製專輯宣傳服裝，同時， Jain也受邀合作為agnès b. 設計特別限量系列商品。問她為什麼選擇用白色鴿子作為設計元素？

「對我來說，他們不是一般的白色鴿子，而是象徵自由與和平的白鴿。選用和平鴿作為設計元素，靈感是來自我的專輯《Souldier》，在這張專輯裡，我想傳達的也是一種和諧與團結的概念。agnès b.一向與音樂有很密切的關連，而這次的聯名合作，也是從我的專輯產生靈感，從色彩到和平鴿圖騰等都是。我覺得這次的聯名合作，真正地讓音樂與時尚完美結合在一起。」

最喜歡這個系列的什麼單品？會建議怎麼搭配呢？

Jane：這系列的每個單品我都喜歡！特別是棒球帽和毛衣線衫，基本上，這兩件單品可以完成各種搭配，非常的簡單。

平常私底下喜歡什麼樣的服裝與單品？

Jane：我私底下的穿著喜歡自己混搭，加一點街頭元素，再加一些別緻優雅風的單品，例如一件有型的夾克，就是我的style。 衣櫃裡最不可或缺的單品是什麼？ Jane：牛仔外套，要稍微Oversize剪裁的那種……

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu VOGUE.TW

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