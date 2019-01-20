舒壓與爽度破表　痘痘剋星的美女《戰痘醫師》來了

全美國最會治療痘痘的專家非珊卓拉李莫屬！她常將療大大小小的痘痘、粉刺上傳網路，甚至紅到在Youtube有百萬訂閱，甚至還有自己的節目，這另類的舒壓方式，獲得許多人的喜愛，TLC旅遊生活頻道更推出獨家紀錄節目《戰痘醫師》，痘痘界的醫師權威珊卓拉李治療大小不同腫塊、囊泡並順利幫助病人們回到正常健康生活的過程。

擠痘痘、粉刺的畫面雖然不美觀，卻受到不少人熱愛觀看，擠出粉刺的那一刻舒壓程度破表，類似影片也經常在網路上破百萬點閱率，全美最有名治痘的皮膚外科醫師珊卓拉李表示，這種莫名的刺激與激動就像看恐怖片或坐雲霄飛車一樣！她在美國洛杉磯地區執業15年，號稱頑固粉刺與痘痘的剋星的美女皮膚外科醫師珊卓拉李，最舉國聞名的專長就是幫這些深受其擾的病人去除皮膚各上式各樣的腫塊與囊泡，她將治療大大小小的痘痘、粉刺上傳網路，由於影片太過刺激，吸引不少網友瘋狂點閱與轉載坐擁不少粉絲，IG擁有3百萬的粉絲追蹤，Youtube頻道更擁有470萬人訂閱！



這股另類特別的舒壓方式，讓TLC與珊卓拉李共同推出《戰痘醫師》節目，第一集探討30歲的安潔莉娜瓊斯深受脂肪瘤困擾，左乳下方的腫塊從原本只有豆子般的大小，逐漸形成高爾夫球的形狀，近六年來已大到成網球狀，讓原本有自信的她個性變得封閉，甚至躲躲藏藏不敢讓另一半看見，尋求形形色色的醫師都無法順利根治，山窮水盡的她最後向擁有15年經驗、專治各式各樣腫塊、囊泡的「戰痘醫師」珊卓拉李求助，在李醫師專業鑑定下決定幫安潔莉娜瓊斯進行局部手術將腫塊移除，重拾女人都應擁有的自信，當隱藏在體內近六年的腫塊重見天日時，巨大肉色外型讓安潔莉娜瓊斯直說活像塊「冷凍生雞肉」，從此以後不敢用相同的眼光看待雞肉了！

第二集則是戰痘醫師決定進行一場擠爆囊腫的視覺饗宴！患有多發性皮脂腺囊腫的塔雅吉，從脖子到胸口全部長滿大大小小的腫塊，甚至遍佈全身，數量居然還高達60顆！這些頑強的皮脂腺囊腫成熟後時不時有著一觸即爆開的風險，讓塔雅吉苦不堪言，轉向戰痘醫師尋求協助，在解決它們的同時珊卓拉李表示皮脂腺囊腫最有趣的地方在於一個人身上會長很多顆，但每顆擠出來的樣子都不盡相同！有些像是奶油狀、橡皮筋狀或者是緞帶狀；有些形狀還像是豬小腸！進行完這場擠爆囊腫派對的治療後讓塔雅吉大吃一驚，除了讓鎖骨重見光明，從此以後可以大方脫掉上衣外，無「膿」一身輕的感覺也讓他直呼像是卸掉454公斤的膿！TLC旅遊生活頻道《戰痘醫師》每週五晚間11點首播，一連兩集精彩的節目內容，看戰痘醫師珊卓拉李輕易制伏痘痘與囊腫，貼心提醒各位觀眾吃飽飯後慎入，並且請小心服用！

※編輯：Sandy VOGUE.TW | 來源：TLC

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