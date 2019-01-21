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IG打卡不能少了這！香港逸東酒店泳池美景超夢幻　

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▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

香港，是快速的，東西融合的，充滿迷人的經濟之都市。這個城市，永遠在變化，就像一個換裝快速的女子，一下子看著彷彿重慶森林裏林青霞的金髮墨鏡紅唇風衣，下一秒就又是花樣年華的張曼玉，衣著傳統旗袍東方的雅致。每每到香港，我便想探訪不同的港味，看看這次又能發覺香港的哪個面向。

這次，旅途當中，我不經意的入住了Eaton Hotel逸東酒店，一開始透過新穎的霓虹都樣式招牌，就看出它的魅力，這絕對是一家不同與以往傳統的酒店。所謂的不同與以往，這樣的過程要在真實走訪酒店內才能更加深入。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

︱大廳︱

一入大廳，即可被一旁充滿不同風格拼貼一般的座椅區給吸引。把視線投向另一側，可以看到酒店充滿獨特風格的選物區塊，這彷彿是Eaton Hotel給我們的宣言，告訴著我們他的理念，充滿藝術氣息風味的選品一路延伸至櫃檯 。有趣的是從櫃檯進入酒店，還會經過一連串的路徑，從空橋往下看，可以看到Eaton Hotel的餐廳區，以及在他上面一層包圍著中庭，猶如地下街道的Food Hall，一個充滿不同美食集結人群的區塊。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

︱美食區域︱

若是順著大廳旁的樓梯往下探訪，這food Hall美食區真的會讓入住這旅館的旅客感到完全跳脫入住酒店的氣氛，熱鬧且充滿了各國的食物，不止是酒店入住的旅客可以使用，連在當地的香港人都會經常在此用餐，於是，這個環境也成為了聚集當地人與外地人的場所，如此有趣的邂逅場景。復古東方味的小塊花磚設計，加上霓虹燈的點綴，讓整個空間充滿了海市蜃樓一般的氛圍。除了空間特別外，這個區域還有一個有趣的Media room，可以讓DJ在中午及晚上用餐時段播放音樂與來來往往的人群做交流。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而下方的餐廳，則是分成許多不同的區塊，有著中餐及西餐，日式還有甜點，甚至還有現場處理海鮮的區域。設計一樣充滿了溫潤的色系，有著木質，以及橘色藍色的點綴，一進入就如同踏入80年代的電影內。
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

︱酒吧︱

若是想吃點東西，在Eaton Hotel除了眾多的美食選擇外，另一個迷人之處在於他充滿趣味的酒吧。從電梯出來，可以先看看酒店特有的藝廊，再進入酒吧，這樣的動線，讓人感覺自己並不是進入一個旅店，而是遊歷一個城市。酒吧的戶外平台，可以讓人一覽無遺有趣的佐敦風景。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

︱Co-Working︱

來香港幾次都是來辦公的，但這次入住Eaton才真正讓我重新思考未來的辦公模式，以往都是蹲在酒店房間內處理公事的，但Eaton有著一個特殊的空間，就是與所有旅客分享的辦公空間。這個Co-Working共享辦公室的概念在台灣並不陌生，但是第一次看到有人坐在酒店內，並且是融合當地人與外地人都可使用的概念。如同使用自家空間一般，入住酒店的客人可以日結或是其他種方式在酒店租賃位置使用，而當地香港也有一些小型的創業家，亦可以租賃，並且還可以選擇比較大間的工作室空間，甚至還有劇場可以讓人作為簡報使用。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

︱GYM︱

酒店有Gym不是很稀奇，但是在香港酒店能有游泳池，其實就算上很稀奇的了，這算是我第一次入住香港有恆溫溫水泳池的。泳池有著很有趣的設計，圍繞著池畔一圈桃紅豔麗的火鶴，包圍著藍綠色柱列，一看就是IG打卡的新據點。

而Eaton亦很貼心地為了目前眾多的瑜伽人口設計了瑜伽空間，讓我們這些喜歡瑜伽的人再也不用局促在房內地板做瑜伽，而是可以上樓享受諾大泳池畔空間，看著彷彿電影片場般的泳池美景，一邊做著瑜伽。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

︱臥房︱

這次入住的家庭房，有著活力又有彈性的使用方式，除了主臥房外，另一間兒童房，可以依照使用人數的不同而有所改動，能夠上牆收納的雙人上下鋪，讓空間充滿了學生宿舍的新奇感，卻又相當的舒適。房內的設計讓人充滿心靈平靜的木頭色系，還有一個特別的木製Mini Bar，顛覆旅館給人的印象，在此創造的是一個猶如北歐色系的家的概念。舒適有機質感處處在房內可見，衛浴用品採用的是有機的品牌，就連房內也有一盞散發溫潤暖色的鹽燈。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而環保也是飯店的一個概念，所以捨棄以往提供礦泉水，而是在Mini bar內放置玻璃瓶裝水，讓客人可使用自行攜帶的水瓶裝水，飯店內任何角落亦有裝水區域可補充水分。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

透過了解Easton酒店，才知道酒店當中有五個核心思想， Hotel / House / Media / Wellness / Impact，在這個酒店的每個角落都如影隨行，讓酒店不光只是一個旅人暫留的空間，而是能與人之間的交流場域。更棒的是酒店也透過設計如同一個個場景一般的手法，讓這些思想能夠串聯，如同我們就是電影內的演員，與不同的場景不同的演員邂逅。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

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地址：油麻地彌敦道380號
※圖片+文字：Vogue 風格達人 - Flora的生活美學

（完整文章請看VOGUE.com
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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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