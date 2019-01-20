米津玄師2019巡演台北站3月開唱　期待聽到神曲《Lemon》

去年日本2018年度最暢銷單曲《Lemon》紅遍大街小巷，也是由石原聰美主演的日劇《法醫女王》主題曲，這位被譽為奇才的米津玄師，有著驚人的創作能力，作詞、作曲、編曲、演唱、演奏、混音到宣傳動畫和專輯設計皆由自己一手包辦，不接受電視採訪、也不上綜藝節目，這樣神秘的他，靠著音樂給予人們療癒，用音樂吶喊出傷痛，從絕望中誕生的歌詞，讓聽眾進入到他的音樂世界中。

總是用厚瀏海遮住眼睛、不太露出笑容的米津玄師，坦誠不時會覺得自己是怪物，小時候因為跌倒嘴唇受過傷，縫了好幾針，回到幼稚園後大家都用異樣眼神對待他，從那一瞬間，他深信「我已經不再普通了」，所以很討厭自己的身體、也對自己不大有自信，還遭受同儕霸凌、家庭等因素，二十歲時被診斷出患有高功能自閉症，不過上天給了米津天賦，可以一手包辦作詞作曲，連動畫也難不倒他。

最早以前米津以Hachi發表樂曲，皆為自作自唱，一夕成名，至今已累積七首VOCALOID創作歌曲擁有千萬甚至億點閱率，發行兩張自主製作CD，2012年，以本名「米津玄師」發行第一張個人專輯《diorama》，獲得ORICON唱片週間排行榜第六名、入選第五回CD店大獎，米津玄師的曲風特別，有著鮮明的個人特色，每次發表新作總是能不斷打破並創新記錄。

以《Lemon》一曲爆紅，他談到這首歌曲的誕生過程，當時正在巡演，加上爺爺過世，讓他整個腦袋歸零，同時兩邊的壓力下所誕生的《Lemon》，也傳達了《法醫女王》劇中描寫對於死者的思念之情，原本米津擔心會太過個人，或者當作日劇主題曲太灰暗，也不斷調整歌曲副歌部分並重錄。

米津玄師的歌曲在Youtube也擁有傲人成績，五支MV皆點閱破億，包括神曲《Lemon》，單曲《Peace Sign》、《Loser》、《打上花火》、《アイネクライネEine Kleine》，專輯與單曲的銷售也持續不斷更新記錄，現在的米津玄師曾說：「做音樂是最快樂的事情」，他的音樂受到海外音樂影響，包含R&B、EDM等多元性的風格，2018年末時更登上紅白歌唱大賽，他選擇在祖父生長的土地德島縣演唱爆紅神曲《Lemon》，當天演唱的舞台大塚國際美術館，更變成了日本的新觀光勝地，比過去訪客多了數倍，可見米津玄師的高人氣與影響力，今年1月開始在日本舉辦首次巡迴演唱《米津玄師2019巡演／當脊椎化作蛋白石》，而在近日也正式宣布追加海外兩場，其中一場就是在3月30日的台北站，粉絲們準備搶票去朝聖了！！

「米津玄師2019巡演台北站／當脊椎化作蛋白石」演唱會資訊：

演出日期：2019年3月30日

演出地點：台灣大學綜合體育館1F（台北市大安區羅斯福路四段1號）

票 價：NT$3000

售票時間：2019/1/20（日）上午11點

售票系統：tixCraft拓元售票系統

※編輯：Sandy Hsu, Amber Chen VOGUE.TW | 圖片：twitter@hachi_08

（完整文章請看VOGUE.com）

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