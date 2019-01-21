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除毛也能很時尚　關於私密保養的一抹甜

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過了25歲之後，慢慢的發現很多事情並不是理所當然的，就像是近期才領悟的，臉頰上那團膠原蛋白是不會永遠在那裡的（笑）另外保養的範疇也隨著年紀慢慢拓展到了全身，與其把這些瑣碎的保養視為一種麻煩，我更傾向把他們視為生活中的一種情調和享受

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

台中熱蠟推薦

今天要跟大家分享的是我回義大利前，到台中見朋友特別拜訪的一間私人熱蠟工作室 甜蜜事務所。甜蜜事務所 營業的不算久，但從今年夏天才悄悄萌芽的她們，因為朋友的介紹，早已悄悄地獲得了我的關注，出發前的台中小旅行又怎麼能錯過這麼好的機會呢（笑）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

甜蜜事務所 以「私密熱蠟」為主要服務，提供專業體貼的服務給追求美麗自信的女孩兒，讓大家在溫馨的環境裡有頂級沙龍般高品質的感受，工作室提供舒適的環境、隱密的空間、輕柔的音樂及紓壓的熱茶，讓女孩都能以最輕鬆自在的心情享受毛髮整理的時刻

堅持品質，溫柔專業是工作室的初心，不求快不大量接待客人，帶領女孩認識熱蠟的美好，搭配專業手法有效降低痛感，熟練地使用蠟品、溫柔的鎮定安撫、舒緩，讓熱蠟成為放鬆享受，也因這樣的堅持，成為許多女孩口耳相傳下的「第一次做私密熱蠟一定要選擇」的工作室

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

今天就來跟大家一起一窺她們的工作室環境，正所謂麻雀雖小五臟俱全，大概就是這個意思吧！一抵達隱身在住宅中的工作室 甜蜜事務所 裝潢擺設讓人有種到了高檔spa館的氛圍，但她們的服務卻一點也不讓人感覺壓迫，反而是一種溫馨、溫暖的感覺，讓人非常自在放鬆！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在填寫完基本的個人資料，和熱蠟師簡單介紹過當日的服務流程後，來自義大利的熱蠟就開始緩緩地加溫準備在測囉！看起來是不是很療癒呢（笑）熱蠟師不定時的攪拌著，密切注意著熱蠟的溫度，多一分少一點可都不行，等待熱蠟加熱完成後我們就開始今日的美肌課程拉

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

坦白說，我是一個還滿怕痛的人，之前有體驗過雷射除毛的課程，雖然說痛感的確很低，但是還是還是有某些記憶的片段，讓我有點心靈受傷（笑）這次會想來給 甜蜜事務所 做熱蠟美肌，再次挑戰的原因也是有一部分是因為朋友非常認真的跟我說真的無痛！很多人第一次都給她們家做，我才鼓起勇氣嘗試新的店家

一個小時左右課程非常順利的結束了，沒有心靈受傷的記憶點（笑）這跟我以前以為的除毛完全不一樣啊！還是是我電影看太多了。當天的老師跟我說，主要因為在將蠟撕除的瞬間，會做按壓安撫的動作，讓痛感降到最低，另外還有工作室他們使用的熱臘，是義大利廠商專為亞洲人的毛髮設計的產品

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

其實，私密處保養在近年來，已經漸漸成為女孩們保養的重點之一。而「熱蠟美肌」是私密保養第一步，少了毛髮的阻礙，皮膚能有效吸收保養品，也才能讓私密肌膚更加水潤滑嫩。使用的產品從清洗保濕到提亮護理一應俱全，可針對女孩需求搭配使用

但大家別擔心，她們家完全不會主動推銷課程及產品，每一個客人都會送保濕凝露跟去角質產品（就像是睫毛做完有些人會送睫毛梳一樣）讓客人回去可以做居家護理，搭配貼心的蠟後小叮嚀讓客人做完熱蠟後可以給予皮膚全方位的照顧，讓新生毛髮可以順利生長，維持水嫩的膚況

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

最後，他們的工作室還附有超美浴室，供課程開始前使用，大家可以先洗香香以後再開始課程。裡頭的私密處專用玫瑰慕絲，是專為課程前私密處的清潔使用，沐浴完畢後穿上美容衣進行課程，完成後就可以直接換回原本的衣服，課程完成後還有準備熱茶，是不是超棒的！

做完熱蠟之後，完全沒有不適感，當月的生理期時間也覺得身體清爽了許多，心情不那麼阿雜（笑）另外也開始養成私密處保養的習慣，每天沐浴後使用工作室推薦的保濕凝露，除毛後的吸收效果真的很不錯，皮膚變得光滑水潤，好像更能體會為什麼熱蠟在歐美國家如此盛行了呢！台灣屬於海島型氣候，到了夏天更是需要這樣的服務，如果你還在觀望爬文想找「熱蠟美肌」的工作室，真心推薦 甜蜜事務所 給妳們。附上他們家的相關資訊在最後，記得要提前預約再前往，以免撲空喔！

不只在特別的日子善待自己，而是在日常生活的每一天都舒適清新。
#讓除毛成為一件時尚的事

— 甜蜜事務所

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

IG @ITAMMYSTUDIO
營業時段 上午10:00 – 下午11:00

（預約請提早私訊再前往喔）

※圖片+文字：Vogue 美人會 - JC愛旅誌
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：VogueTaiwan,私密保養,甜蜜事務所,熱蠟

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