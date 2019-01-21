現身「228戰士」黃金島告別式　馬英九遭比中指、丟鞋抗議

▲黃金島本月8日病逝，21日在台中殯儀館舉辦告別式。（資料照／東森新聞）

政治中心／綜合報導

228事件抗暴鬥士黃金島（本名黃圳島）老先生本月8日因病辭世，享耆壽93歲，告別式於21日在台中市立殯儀館舉行，副總統陳建仁代表總統蔡英文到場頒發褒揚令，前總統馬英九、文化部長鄭麗君、交通部長林佳龍也出席為黃老先生送行；但莊嚴的告別式上卻傳出意外插曲，在馬英九步入靈堂前，遭到民眾比中指嗆聲，還有人憤怒丟鞋抗議，幸現場員警維安嚴密，衝突未進一步擴大。

黃金島1926年9月28日於台中南屯出生，早期赴日考進海軍學校，1942年曾參與南洋戰爭，在戰後被留置海南島集中營，輾轉自力搭船返台；1947年228事件爆發後，黃金島不願平民百姓遭暴力鎮壓，毅然決然加入民軍二七部隊，還在烏牛欄戰役中擔任指揮，激戰國府軍，因此而遭到當時的蔣政府通緝，在逃亡6年後被捕入獄，遭以死刑起訴，最後獲判無期徒刑，在獄中服刑24年才於1975年獲釋。

▲黃金島為民奮鬥反遭判刑入獄，服刑24年後才終於獲得減刑出獄。（資料照／東森新聞）

黃金島一生顛沛流離，但仍熱心於台灣民主運動、追求轉型正義，在出獄後仍不改其志，投身加入反國民黨行列；林佳龍在告別式上表示，黃老先生可尊稱為「永遠的戰士」，一生奉獻只有以「民主農夫」形容，因黃老先生對台灣這塊土地的耕耘，才有民主的果實與後人分享。

21日告別式上，馬英九也出席致意，但在外準備步入靈堂上香時，卻遭到激憤民眾抗議，不但朝著馬英九比中指嗆聲，還有人丟鞋表達不滿；場外維安員警見情況不對，立即上前隔開抗議群眾，馬英九全程不發一語，在上香完後低調快步離去。

▲馬英九到靈堂上香致意，遭抗議民眾比中指、丟鞋。（資料照／記者林敬旻攝）