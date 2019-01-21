逼幫「胖洋男」脫褲擦屁股！　長榮空姐現身爆哭：忘不了他呻吟

圖文／鏡週刊

昨（20日）傳出有空姐上網PO文，表示自己被行動不便的白人男性乘客要求幫忙脫褲如廁，上完大號後還咆哮要求幫忙擦屁股。針對此離譜事件，長榮航空表示根據法令，空服人員並不需要提供旅客如廁、餵食、醫療等服務，並將釐清該名男乘客的行為是否已構成性騷擾，將採取必要的因應措施。

空姐在文中表示，該白人男性乘客在商務艙如廁，竟然要求空服員「過來幫我擦屁股」，空姐表示「沒有辦法，這真的太強人所難，在場的人都是女生，沒有男組員！沒有人能幫你！」沒想到該乘客竟然對著空服員咆哮說「你剛才答應我的，我現在拉屎了，沒人幫我擦，我要怎麼出去？！我要留在這間廁所嗎？」

然而空服員從未答應過，只答應把他從馬桶上拉起來，後來是座艙長戴了3層手套幫他擦屁股，白人乘客竟然還發出呻吟，一直說「umm...deeper deeper」，最後還叫她幫忙把內褲和褲子穿起來。最後，經歷這一切的空服員先是在飛機上崩潰嘔吐、痛哭，在飛行工作結束後，更把事發過程全部PO上網。

長榮航空在昨晚發出聲明表示，員工是公司的資產，保護員工是公司的職責，美國運輸部（Department Of Transportation）頒布之法令，對於航空公司載運身心不便旅客時應提供及無須提供之協助有明確規範，此規範均載明於空服員手冊中，因此本公司空服員毋須提供旅客如廁、餵食、醫療服務等特殊照護。

空服員對於旅客提出無理、過分之要求，可運用機內異常旅客處理程序，以口頭溝通勸戒、書面警告、報請航警等流程，予以拒絕，以維護機上安全、秩序與空服員應有之尊嚴。

對於該位空服員基於服務之初心而提供旅客的協助，本公司已關懷並將視空服員之需求適切提供相關身心諮詢協助；同時，公司也將進一步調查該名旅客是否涉及性騷擾行為，若該名旅客行為造成空服員傷害，公司將會採取必要措施以為因應，避免類似情況再度發生。



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