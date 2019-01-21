蔡英文打過境紐約外交牌　陳水扁批「迷信、搞花絮」

▲陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁臉書「YonGe Chen」）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文力拚連任，傳出今年下半年將拜訪加勒比海地區邦交國，打過境紐約外交牌。對此，曾在2003年爭取連任前成功過境紐約的前總統陳水扁20日痛批，參選總統與過境紐約無必然關係，蔡英文「迷信、搞花絮」。

陳水扁在臉書表示，1999年7月獲民進黨提名選2000年總統，他沒去美國接受口試，反倒遠赴英國倫敦政經學院拜訪提出第三條路的院長紀登斯，隨後他在參選時提出新中間路線，並順利當選。

陳水扁指出，2003年他過境紐約前，民進黨民調顯示他與連宋配從一開始落後26%，靠著府院與黨合作，成功逆轉以1%勝出，回程過境美國阿拉斯加時，媒體報導也指他領先，顯見民調回升與過境紐約並無必然關係。

陳水扁強調，2004年爭取連任時碰到美國小布希和對岸領導溫家寶聯手打壓，「美國不要害我就不錯了，更不用說接受美國口試通過獲支持」，之所以連任成功，主要是辦牽手護台灣和歷史性首次防禦性公投，在各種壓力下順利投票。

陳水扁認為，當今台灣僅剩17個邦交國，外交工作比兩岸關係更重要，凸顯台灣是主權獨立國家，「元首外交無可取代，只有總統本人才可能推動」。

陳水扁提及，加上美國通過台灣旅行法、解除總統列為訪美黑名單，還有國防授權法，台灣總統訪美放寬尺度，蔡英文任內要過境紐約機會很高，希望國人做她後盾，預估蔡英文有如倒吃甘蔗、越來越好。