衝刺2020選情？蔡英文、吳敦義、朱立倫、柯文哲通通規劃去美國

▲蔡英文、吳敦義、朱立倫、柯文哲。（組合圖／本報資料照）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文力拚連任，傳出今年下半年將拜訪加勒比海地區邦交國，打過境紐約外交牌。然國民黨主席吳敦義21日確定在立委補選完後訪美，早表態選總統的前新北市長朱立倫也確定2月中赴美，搶先吳敦義一步。台北市長柯文哲已證實要在3月中旬造訪美國東岸。四人接連訪美，被視為為2020大選暖身。

外傳蔡英文下半年規劃出訪加勒比海友邦，爭取過境美東，其中最終目標是紐約，知情人士透露，「出訪做得好對總統加分很重要」，藉此提升總統競選連任聲勢。對此，外交部發言人李憲章表示，媒體報導純屬臆測，若有規劃總統府會說明。

李憲章指出，各項工作都還未啟動，但就目前局勢來看，下半年靠近選戰，就政治的考量上，當然會推估傾向走訪中南美洲國家，而重點在於過境美國，屆時過境的地點也將成為在台美關係上的重要指標。

雖然吳敦義沒有正式宣布角逐2020總統，但私下態度積極，且自擔任黨主席以來，東南亞、美國的僑胞邀約不斷，希望吳敦義到海外與僑胞會面，尤其2018年九合一選舉海外僑胞出錢出力，因此，他目前規劃在3月立委補選結束後訪美，以舉辦感恩茶會方式感謝海外僑胞。

一卸任新北市長就表態參選2020總統的朱立倫，也確定將於2月中赴美，搶先吳敦義一步，訪美行程定調為「學習之旅」，會拜訪美國知名企業家以及矽谷新創人士。朱立倫幕僚回應，訪外行程透過友人安排，如有進一步消息，將擇時向大家報告。

柯文哲已證實要在3月中旬造訪美國東岸，除了要接受葉克膜權威單位頒獎外，還將到訪華盛頓、紐約、波士頓、亞特蘭大等，尤其赴華府還將進行演講，被認為已跨出城市外交範疇，其在政治上的象徵意義大大不同。

2018台北市長選舉歷經10個小時的馬拉松開票，最終柯文哲以3254票差距險勝國民黨對手丁守中，加上民進黨慘敗，讓柯文哲成為藍綠以外的選擇，也讓柯陣營開始評估2020參選的可能性，而柯文哲赴華盛頓演講，被外界解讀去「面試」。對此。柯文哲澄清，「客隨主便，幕僚還在跟每個地方安排行程」。

朱立倫2月中赴美，展開「學習之旅」；吳敦義在3月立委補選結束後訪美，以舉辦感恩茶會方式感謝海外僑胞；柯文哲也在3月中旬造訪美國東岸，接受葉克膜權威單位頒獎外，還將赴華府演講；蔡英文則傳出下半年拜訪加勒比海地區邦交國，打過境紐約外交牌。四人接連訪美，能否為大選加分備受關注。