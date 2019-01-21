辭黨魁乾脆退黨！網酸：黃國昌政治能力差

▲立委黃國昌。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

時代力量黨主席、立委黃國昌21日記者會上宣布，將卸下黨務，未來不會再競選黨主席。網友在批踢踢上討論「黃國昌不玩了？」，引來各界看法，有網友認為黃國昌很無能，但也有人覺得他政務能力上面不錯，只是政治能力很差。有人甚至建議，「我覺得他退黨會比較好啦，一人政黨沒搞頭」。

黃國昌辭黨主席引發議論，有網友認為，黃國昌之於黨主席這個位置「是非常的無能」，身為一個團體領導人，結果過了幾年只有成就自己的名聲，自己所領導的組織卻是評價超低，一堆粉絲說只有黃國昌能看，那這個組織的領導人到底在做什麼？

另個網友則表示，自己不喜歡黃國昌，但認為，「黃國昌就是政務能力上面不錯，政治能力很差」，這類人應該進入文官體系，對國家的幫助會比較大。

網友以台北市長柯文哲為例，柯文哲除了成就了自己 也讓台北市府團隊受到人民肯定，這才是有價值的領導人，但是，黃國昌在1124選前幫民進黨當打手，一路從新北打到高雄，自己要帶領時代力量去當小綠，喜歡跟喜樂島當好夥伴，結果被人民唾棄。

有網友解釋，所以說黃國昌政治能力差就是如此，會參加喜樂島就證明他的政治判斷是非常不足的，政治能力甚至差到常識都沒有的程度，還是乖乖的看有沒有機會進入官僚體系去幫助國家吧，網友還酸，立委不是每天搞揭發弊案就是有在做事。

文章在批踢踢上引起迴響，網友留言，「反正他也管不了黨員，放下包袱搞不好能更自由」、「我覺得他退黨會比較好啦，一人政黨沒搞頭」、「戰神印象中我記得他對柯不是很喜歡」、「因為時代一樣會被獨派綁架，他們黑柯也是不遺餘力」。