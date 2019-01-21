跟黃國昌內鬨檯面化？　林昶佐參選黨內決策委員：他是黨內標竿

記者陶本和／台北報導

時代力量立委黃國昌宣告不參選主席，使他跟同黨立委林昶佐之間的「茶壺風暴」檯面化。不過，對於是否要角逐黨主席一職，林昶佐21日上午受訪時強調，「沒有規劃」，儘管驚訝黃國昌卸下黨務，但也多次稱讚他在主席任內的表現。

時代力量立委黃國昌21日凌晨在臉書宣布要「卸下黨務」，外界解讀此為他欲辭去黨主席一職；黨內人士第一時間就研判，由立委林昶佐接任的可能性很大，接下來將在1月底及過年後分別進行黨務選舉，選出決策委員和黨代表。

另外，去年九合一大選，時代力量在全台各地提名40席市議員，總共拿下16席，但令人驚訝的是，時代力量立委黃國昌的新北選區、立委徐永明督軍的台中市，議員全軍覆沒，引發黨內檢討聲浪；而泛林昶佐系統從勞基法修法開始，就對黃心生不滿，今年1月12日舉行首次黨員大會的黨章修正後，林的網軍不斷攻擊黃，讓相當重視網路聲量的黃非常錯愕，在遭到黨內圍剿心灰意冷之際，決定退出黨務運作。

林昶佐在黃國昌召開記者會後，也於立法院接受媒體訪問，表示自己有登記參選黨內「決策委員」選舉，包括2018北市議員候選人吳崢、蕭新晟等人也都登記參選，至於未來的黨主席人選會由新的決策委員去討論，自己目前還沒有規劃。

林昶佐強調，時代力量接下來的重點應該是2020選戰，而網友認為「沒有黃國昌的時力就不是時代力量」，他認為，兼顧國會跟黨務有些辛苦，稱讚黃國昌是黨內標竿，國會表現、黨務要兼顧，辛苦大家都可想而知，貢獻也是有目共睹。

對於誰適合下一屆黨主席？林昶佐表示，讓年輕一代帶領黨會更好；而未來柯文哲組黨，是否跟時代力量有競合關係？他則認為，這沒有必要納入時代力量的考量，時代力量必須走出自己的路，但跟其他政黨的互動，是下一步要思考的議題。

▲時代力量立委林昶佐。（圖／記者莊喬迪攝）

