理念不同鬧內鬨？　林昶佐：時代力量必須有自己的主體性

記者徐政璿／台北報導

去年九合一大選，時代力量在全台各地提名40席市議員，總共拿下16席，但令人驚訝的是，時代力量立委黃國昌的新北選區、立委徐永明督軍的台中市，議員全軍覆沒，引發黨內檢討聲浪；此外，泛林昶佐系統在今年1月12日舉行首次黨員大會的黨章修正後，透過網軍不斷攻擊黃，讓黃決定退出黨務運作。對此，林昶佐回應，他一直都堅定認為時代力量必須有自己的定位與主體性，這種充滿惡意的放話，嚴重傷害了時代力量所堅持的進步價值。

在民進黨大敗之下，原本林昶佐還支持黃國昌選黨主席，但是今年1月12日舉行首次黨員大會，進行黨章修正，其中一項是由黨員直選的「決策委員會」，15人必須保障1名具原住民族身份，且單一性別不得少於三分之一」，這個應該符合進步和改革理念的保障條款，竟在黨員大會遭否決，引發基層黨員不滿。

據傳，在黨員大會後，泛林昶佐系統的基層黨員就一直在網路、投書媒體攻擊國昌，批評時代力量是歧視政黨，已經喪失創黨核心理念，「寧為玉碎、不為瓦全」的黨內選舉策略讓人錯愕。

對此，林昶佐21日澄清，「關於保障原住民族與性別平等的提案，我抱持支持的立場，在黨員大會現場已公開發言。而事後我也發表聲明，黨也發表了聲明，這是我們共同的態度。而關於我的路線，我一直都堅定認為時代力量必須有自己的定位與主體性」，就如同主席所說的「堅持理想、就事論事、實事求是」。

林昶佐強調，對於這種一而再再而三不具名的捕風捉影、悖離事實、充滿惡意的放話，嚴重傷害了我們所堅持的進步價值，請適可而止。

▼黃國昌、林昶佐。（合成圖／記者林敬旻、黃克翔攝）