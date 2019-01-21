「我跟檢察官很熟」貪警詐20萬　無罪逆轉改判8年定讞

▲員警收賄20萬，判刑8年定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市警局瑞芳分局前警備隊員林瑞添，偵辦魏姓男子涉犯兒少法案件，竟謊稱「我跟檢察官很熟」，向魏男詐取20萬元現金；魏男遭起訴後，員警還繼續詐騙，直到被判刑定讞，魏男才抖出員警的惡行。一審員警獲判無罪，但二審改認定有罪，判刑8年，上訴三審後，最高法院21日駁回上訴定讞。

判決指出，案發於2012年9月間，當時在新北市警局瑞芳警分局警備隊任職的林瑞添（45歲），調派支援偵查隊偵查佐時，受檢察官指揮，協助偵辦魏姓男子違反《兒童及少年性交易防制法》案件。但他竟在偵辦期間，透過網路即時通軟體私下聯絡魏男，要求魏男到他基隆市暖暖住處找他。2人碰面後說，林男謊稱「你已被盯上」，希望魏男拿出100萬元擺平。魏男哀求，討價還價後同意拿20萬元給林男。

2人隨即驅車前往銀行，魏男領出20萬元交給林男。但沒想到魏男當年底到地檢署開庭後，竟被提起公訴，並聲請簡易判決處刑。魏男質問林男，林男還說「已經處理好了，起訴又不一定會被判刑。」結果半年後，魏男就被判刑6月定讞，魏男不滿，向檢方告發本案。林男遭提起公訴。

一審法院審理時，林男否認犯罪，辯稱當時魏男確實有說20萬元，但是指稱魏男經營色情網頁時，使用的網路金幣，並非實際的現金；況且當時魏男領出現金，不能證明現金20萬就是交付給他的賄賂。一審法院採信，認為魏男供述有疑點，判決林男無罪。

案經上訴，高等法院二審時，才查出林男確實收賄，因此改依「利用職務詐取財物罪」，判刑8年、褫奪公權4年。案經上訴第三審，最高法院審理後，21日駁回上訴定讞。

