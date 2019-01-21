入柯家軍選立委？高嘉瑜：如果柯文哲組黨不會加入

▲高嘉瑜同框黃瀞瑩。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

「友柯」民進黨台北市議員高嘉瑜曾表態有意參選立委，她20日晚間出席活動時再喊要挺白色力量，柯文哲21日被問到與高嘉瑜白綠合作的可能性，他表示只是支持者高度重疊而已。高嘉瑜受訪時強調，「我當然是跟民進黨並肩作戰」，雖然跟柯文哲私交不錯，但若柯組黨目前也沒有考慮要加入。

柯文哲21日中午出席活動，媒體提問，高嘉瑜是否有可能以柯家軍身分參選立委，柯文哲回應，「這部要想太多啦，我相信投給我的票裡面，投給高嘉瑜的比例很高，支持者高度重疊，我想她也是這個理由來跟支持者say hello。」

針對是否有可能以柯家軍身分參選立委，高嘉瑜回應，「我之前說過很多次，我跟柯文哲市長雖然私交不錯，但如果柯文哲組黨，我目前沒考慮加入，如果可以我當然是留在民進黨，爭取民進黨更多人支持跟認同，這是努力的目標跟方向」。

媒體追問，若要選立委要以柯家軍身分還是民進黨籍，高嘉瑜回應，「我當然是跟民進黨並肩作戰，民進黨給我機會、長期栽培我，問題不是政黨是人」，她表示，白色力量價值就是公開透明，跟民進黨沒有任何違和，綠營也是主張公開透明、誠信的價值，希望待在民進黨繼續爭取更多人民的支持。