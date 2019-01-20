恆警、保警、核三廠員工的愛心　弱勢家庭很窩心　

▲恆春警分局結合保警沈煥然及核三廠員工做愛心。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春警分局結合台電核三廠員工、保警出錢出力，舉辦冬季送暖活動，20日在該分局中庭捐贈物質給轄內經濟弱勢家庭，讓他們感到很窩心。

目前擔任保警的沈煥然，原在恆春警分局服務，後轉至保二總隊負責核三廠治安勤務，看到轄區內有經濟弱勢家庭，結合核三廠員工，發揮人飢己飢、人溺己溺精神，出錢出力關懷他們。



恆春警分局各分駐（派出）所員警，利用查訪勤務時，發覺轄內經濟弱勢家庭，匯集資料，結合沈煥然等地力善心人士，以點、線、面串連方式將各區弱勢以資源統合、連結，在農曆過年前舉辦冬季送暖活動，力量雖微薄，但讓他們感受到社會滿滿關懷。今天在該警分局中庭發放了106份救濟物資，讓這些家庭感受到無比的溫馨



恆春警分局分局長楊龍祥表示，社會結構轉變快速，出生率下降、外籍新住民大量進入、單親家庭比率攀升、人口老化、家庭功能萎縮等問題逐漸浮現；其中低收入人數急速攀升與單親家庭、打零工者增多息息相關，造成部分民眾確實所得偏低，卻無法納入補助，必須警方結合轄內善心人士的義舉，幫忙他們度過難關。

他說，希望經由這次捐助活動，發揮拋磚引玉的功能，喚起更多愛心與善行帶領更多民眾、團體一起加入，讓每個人的小愛集結為大愛，在寒冷的冬天，溫暖社會每個角落。