　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

恆警、保警、核三廠員工的愛心　弱勢家庭很窩心　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲恆警、保警、核三廠員工的愛心　弱勢家庭很窩心。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警分局結合保警沈煥然及核三廠員工做愛心。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春警分局結合台電核三廠員工、保警出錢出力，舉辦冬季送暖活動，20日在該分局中庭捐贈物質給轄內經濟弱勢家庭，讓他們感到很窩心。

目前擔任保警的沈煥然，原在恆春警分局服務，後轉至保二總隊負責核三廠治安勤務，看到轄區內有經濟弱勢家庭，結合核三廠員工，發揮人飢己飢、人溺己溺精神，出錢出力關懷他們。

恆春警分局各分駐（派出）所員警，利用查訪勤務時，發覺轄內經濟弱勢家庭，匯集資料，結合沈煥然等地力善心人士，以點、線、面串連方式將各區弱勢以資源統合、連結，在農曆過年前舉辦冬季送暖活動，力量雖微薄，但讓他們感受到社會滿滿關懷。今天在該警分局中庭發放了106份救濟物資，讓這些家庭感受到無比的溫馨

恆春警分局分局長楊龍祥表示，社會結構轉變快速，出生率下降、外籍新住民大量進入、單親家庭比率攀升、人口老化、家庭功能萎縮等問題逐漸浮現；其中低收入人數急速攀升與單親家庭、打零工者增多息息相關，造成部分民眾確實所得偏低，卻無法納入補助，必須警方結合轄內善心人士的義舉，幫忙他們度過難關。

他說，希望經由這次捐助活動，發揮拋磚引玉的功能，喚起更多愛心與善行帶領更多民眾、團體一起加入，讓每個人的小愛集結為大愛，在寒冷的冬天，溫暖社會每個角落。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
200kg禿頭胖男逼空姐幫脫褲子擦屁股！她崩潰哭：還聞的到屎
小孩還在家裡！惡男闖廁所性侵外傭　她淚崩：不要在彰化了

關鍵字：屏東,恆春,警察,沈煥然,冬令,救濟

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

恆警、保警、核三廠員工的愛心　弱勢家庭很窩心　

對岸「空軍航校藝工隊之花」嫁來台　夫病逝靠補助金度日

屏東5青年幫鄉親果農找商機　6年來銷售量翻倍

佛光山南台別院　彩繪燈籠比賽創意多

鍥而不捨追查　新化警偵破連續竊盜廟宇香油錢案

國民黨南市感恩茶會　吳敦義：再團結一次挺謝龍介進立院

慈濟學子賀歲展才藝　高鐵台南站贈春聯

台東死神剋星搶回11條人命　方耀進偕總鋪師打火英雄劉勇良獲鳳凰獎

中華航空推動「機上愛心醫師」　慈濟1200位醫師將加入

賀歲首檔《寒單》台東首映　黃朝亮率電影劇組返玄武堂還願

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

孫安佐動漫展大聲告白「Zero Two」　一臉無奈：這樣厲不厲害

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

7旬翁嚼「倒吊子」檳榔猝死！　植物專家：不適需緊急送醫

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

差5秒就沒命！國道3車恐怖追撞　他目睹全程嚇：司機滿臉鮮血

恆警、保警、核三廠員工的愛心　弱勢家庭很窩心　

對岸「空軍航校藝工隊之花」嫁來台　夫病逝靠補助金度日

屏東5青年幫鄉親果農找商機　6年來銷售量翻倍

佛光山南台別院　彩繪燈籠比賽創意多

鍥而不捨追查　新化警偵破連續竊盜廟宇香油錢案

國民黨南市感恩茶會　吳敦義：再團結一次挺謝龍介進立院

慈濟學子賀歲展才藝　高鐵台南站贈春聯

台東死神剋星搶回11條人命　方耀進偕總鋪師打火英雄劉勇良獲鳳凰獎

中華航空推動「機上愛心醫師」　慈濟1200位醫師將加入

賀歲首檔《寒單》台東首映　黃朝亮率電影劇組返玄武堂還願

戴維斯手指受傷缺戰1至2周　鵜鶘戰績將現危機

WCBA／楊雅惠例行賽最後一戰差1助攻　無緣本季助攻后　

深一點！200kg禿頭噁男逼空姐擦屁股　她覺得自己好髒：還聞的到屎味

「精神者聯盟」埋梗18年《異裂》畫句點影迷驚愕　導演說話了

大鬍子48分領軍　上演21分逆轉秀氣走湖人

紅髮艾德3萬張票搶光「卡在結帳」！粉絲怒：等10分鐘卻被取消

高中木聯／陳洛陽偶像是巴伊茲　守備隨興但很強

吃蛋怕膽固醇太高？1天吃O顆免驚！專家：精華全在蛋黃

辣妹壽星喝太嗨砸酒瓶傷玉手　求媒體別拍「我的演藝圈毀了」

澳網／莎娃拉尾盤無用止步　芭提進8強10年地主第一人

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

昔藝工隊之花　夫病逝靠補助金度..

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

異常流感疫苗　台南全數停用回收

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞..

台東救災英雄方耀進劉勇良　獲鳯..

《寒單》台東首映　劇組返玄武堂..

暖冬遊南投　拿補助享優惠抽汽車

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

嘉義市史蹟資料館　開始試營運

吳敦義籲團結　力挺謝龍介進立院

蓮霧王蜜棗王　暖冬品質勝往年

虐童案有人詐騙！　家屬籲別上當

陳致中連2日　質詢韓國瑜九二共..

農委會迎賓日　蜜棗去籽機最吸睛

更多熱門

相關新聞

為提高鄉親果農收入 　5青年返鄉找商機有成

5位屏東在地青年為幫忙果農提高收入，將栽種鳳梨銷往大陸，逐一拜訪在大陸經營有成的貿易商，找到竅門，成立頂鑫生活事業，深深擄獲大陸消費者的心，6年來銷售量翻倍上升，農民實際受惠。

迎接台灣燈會 屏東花燈遊行吸睛

騎乘機車兩段式左轉　確保平安　

16槍擊斃黑人少年　白人警被判囚

嫌前輩塞文書工作　警偷扔5證據

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高三生衝入救嬰

徵假男友過年1天1萬　包吃住再加碼

阿翰同學10年前「激似炎亞綸」！

直播妹叫賣「一臉痛苦」！網歪樓：漏電嗎

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有感」急凍

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消失了

澎湖父母留2娃看家起火　救人高中生現身回應

台商爆偷渡全程吃肉乾！赫見豬瘟破口

成田機場最狂釘子戶　給2.8億也不搬

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

側乳妹15秒露球片瘋傳　網友神到了

周杰倫拍昆凌「放大1倍」　網看傻

好市多百用神罐！網悔：丟好多個

夜店傳打架　涉案辣妹：我有拍戲別拍

主動買飲料！一杯珍奶曝尪「在外撩妹」　

更多

最夯影音

更多

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

孫安佐動漫展大聲告白「Zero Two」　一臉無奈：這樣厲不厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面