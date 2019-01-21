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中國2018年經濟成長率6.6%　總量首破90兆人民幣

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▲▼中國經濟，上海，經濟成長，浦東，金融區，外灘，陳家嘴。（圖／視覺中國）

▲中國經濟。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局今天召開記者會，發布國民經濟運行情況，其中2018全年國內生產總值（GDP）成長率為6.6%，符合預期值，完成6.5%的年度目標，但較去年成長率放緩0.2個百分點，為1990年以來新低。

根據大陸國家統計局發布訊息，初步核算，全年國內生產總值為90兆0309億元（人民幣，下同），為首次突破90兆元大關，按可比價格計算，比上年增長6.6%，實現了6.5%左右的預期發展目標。

分季度看，2018年第一季年增率6.8%、第二季增長6.7%、第三季度增長6.5%，第四季增長6.4%。分產業看，第一產業增加值64734億元，比上年增長3.5%；第二產業增加值366001億元，增長5.8%；第三產業增加值469575億元，增長7.6%。

▲▼洋山深水港四期。（圖／記者陳政錄攝）

▲中國國家統計局認為，今年經濟運行在合理區區間。圖為上海洋山深水港四期。（圖／記者陳政錄攝）

其他數據方面，2018年全年大陸社會消費品零售額達到38兆987億元，年增率9%；全國固定資產投資年增率5.9%，人均收入2萬8228元，年增率6.5%。


另2018年12月份，大陸規模以上工業增加值年增率5.7%，較11月份加快0.3個百分點。 2018年全年，規模以上工業增加值年增率6.2%，增速較1到11月份回落0.1個百分點。

統計局認為，2018年國民經濟繼續運行在合理區間，實現了總體平穩、穩中有進。但統計局也提到，經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力，前進中的問題必須有針對性地解決。

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關鍵字：中國,GDP,經濟成長率,中美

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