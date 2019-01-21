2018年中國GDP首次突破90兆人民幣　李偉喬：消費是主要推動力

▲人民幣。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸國家統計局21公布2018年「經濟成績單」，國內生產總值（GDP）達到90.0309兆人民幣，創下新紀錄。目前大陸經濟雖然增速放緩，外部環境也充滿挑戰，但從結果來看表現不俗。有關未來的經濟推進力，世界銀行中國局首席經濟學家李偉喬日前指出，「消費仍將是推動中國經濟增長的主要動力」。

根據大陸國家統計局21日發布數據，經過初步核算，去年國內生產總值為90.0309兆人民幣，經濟總量首次突破90兆（人民幣，下同）大關。以2017年GDP突破80兆數據相較，按可比價格計算，同比增長6.6%，順利完成年度計劃。若分季度觀察，第一季同比增長6.8%，第二季增長6.7%，第三季增長6.5%，第四季增長6.4%。

根據《中新社》報導，北大國民經濟研究中心分析，受利潤減少、中美貿易摩擦、環保限產以及融資約束等因素影響，第四季工業生產整體表現欠佳，在一定程度上制約第四季GDP同比增速的增長，日前就預測第四季GDP增速為6.4%，2018年全年GDP增​​速為6.6%。預測結果與21日國家統計局公布數據符合。

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▲消費力將持續推動大陸2019年經濟。（圖／CFP）

世界銀行中國局首席經濟學家李偉喬日前指出，2019年「消費仍將是推動中國經濟增長的主要動力」。從消費面來看，不少機構認為，2018年12月消費增速延續穩定態勢。華泰證券、海通證券等14家機構對2018年12月份社會消費品零售總額增速，平均預測值為8.1%，預測最大值為9.2%，最小值7.6%。

交通銀行首席經濟學家連平表示，由於促進消費政策逐漸釋放效果，以及個稅改革等措施的推進，「將為消費增長提供新的動能」，「預計2019年消費仍會保持平穩增長，對經濟增長的貢獻率將超過75%」。

另外，各界矚目的大陸「2018年人均可支配收入」數據還未發布，能否延續2017年數據，跑贏人均GDP增速的趨勢？就等國家統計局揭曉答案。

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