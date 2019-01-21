退讓「邊境保障措施」？　梅伊計畫與愛爾蘭簽條約

▲ 梅伊想要與愛爾蘭政府建立雙邊條約，將具爭議性的邊境保障措施從草案中移除。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國脫歐協議草案15日遭到國會否決後，首相梅伊積極邀請在野黨團協商，設法突破僵局。《時代》報導，梅伊想要與愛爾蘭政府建立雙邊條約，將具爭議性的邊境保障措施從草案中移除，藉此弭平反對派的聲浪、尋求北愛爾蘭小黨民主聯盟黨（DUP）等黨派的支持。梅伊預計於21日公布具體計畫。

「愛爾蘭邊境保障措施」（Irish border backstop）指的是，英國與歐盟若無法在2020年底過渡期結束前，談成自由貿易協定（FTA），儘管英國已經脫歐，北愛仍會留在歐盟單一市場與關稅聯盟。也就是說，英國脫歐後，愛爾蘭與北愛之間不會有硬邊界。這項措施一旦啟動，英國就會呈現「一國兩制」，部分國土仍受歐盟控制，這引發英國國會與脫歐派不滿。

DUP雖然不支持脫歐方案，但更不支持工黨的「無協議脫歐」（No-deal Brexit）。原因是DUP想要留在英國，若是永久的邊境保障措施啟動，可能讓南北愛爾蘭合併機會大增。另一方面，愛爾蘭政府20日表示，會持續支持目前草案中的邊境保障措施。愛爾蘭副總理柯伏尼（Simon Coveney）表示，「我們保持團結一致，並專注於保護愛爾蘭，這包括繼續支持歐盟與英國商定的脫歐協議，還有邊境保障措施。」