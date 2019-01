退讓「邊境保障措施」？　梅伊計畫與愛爾蘭簽條約

▲ 梅伊想要與愛爾蘭政府建立雙邊條約,將具爭議性的邊境保障措施從草案中移除。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

英國脫歐協議草案15日遭到國會否決後,首相梅伊積極邀請在野黨團協商,設法突破僵局。《時代》報導,梅伊想要與愛爾蘭政府建立雙邊條約,將具爭議性的邊境保障措施從草案中移除,藉此弭平反對派的聲浪、尋求北愛爾蘭小黨民主聯盟黨(DUP)等黨派的支持。梅伊預計於21日公布具體計畫。

「愛爾蘭邊境保障措施」(Irish border backstop)指的是,英國與歐盟若無法在2020年底過渡期結束前,談成自由貿易協定(FTA),儘管英國已經脫歐,北愛仍會留在歐盟單一市場與關稅聯盟。也就是說,英國脫歐後,愛爾蘭與北愛之間不會有硬邊界。這項措施一旦啟動,英國就會呈現「一國兩制」,部分國土仍受歐盟控制,這引發英國國會與脫歐派不滿。

DUP雖然不支持脫歐方案,但更不支持工黨的「無協議脫歐」(No-deal Brexit)。原因是DUP想要留在英國,若是永久的邊境保障措施啟動,可能讓南北愛爾蘭合併機會大增。另一方面,愛爾蘭政府20日表示,會持續支持目前草案中的邊境保障措施。愛爾蘭副總理柯伏尼(Simon Coveney)表示,「我們保持團結一致,並專注於保護愛爾蘭,這包括繼續支持歐盟與英國商定的脫歐協議,還有邊境保障措施。」

For the record, Taoiseach & I have always been on the same page on #Brexit & we remain united & focused on protecting Ireland. That includes continued support for the EU/UK agreed WA in full, including the Backstop as negotiated. @RTENewsNow https://t.co/ljmSBtvuNz