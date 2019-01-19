雷皓明／【媽媽嘴案】司法一國兩制？最倒楣雇主逆轉免賠

▲媽媽嘴案中，雇主該不該負擔連帶賠償責任？明明就是同一個殺人案件，為什麼一件判賠、另一件不用？理由就是：「兩個法院認定的案情不一樣」！（合成圖／資料照）

如果你還記得媽媽嘴案，咖啡廳店長謝依涵在咖啡廳內預謀殺害客人，雇主呂炳宏等人被死者家屬追討連帶責任，要雇主和犯案員工一併賠償。但怎麼幾天前高等法院更審後卻判決免賠。之前不是說要賠？怎麼現在又不賠？

先跟大家釐清，媽媽嘴案涉及兩個賠償判決，分別是由不同人提起的。其中，女性死者家屬求償被法院判賠（最高法院106年度台上字2852號系列判決）。至於最近新聞判免賠則是男性死者家屬求償的部分（最高法院106年度台上字172號系列判決）。

同一個案件，為什麼一個要賠、一個不賠？相信你也跟我一樣有這個疑惑：明明就是同一個殺人案件，為什麼一件判賠、另一件不用？理由就是：「兩個法院認定的案情不一樣」！依照民法第188條，員工在執行職務過程（工作中）造成的損害，雇主要連帶負責。因此，如果員工是在「工作以外」的過程造成損害，員工自己負責，雇主不用連帶負責。

根據之前的法院判決，幾乎都認定案情是「媽媽嘴員工在咖啡廳內藉機在飲料下藥提供給顧客，再將昏迷的顧客殺害」，既然是上班時下藥，那麼自然是執行職務過程中造成的損害，雇主就要負責。（參考106年度台上字第669號刑事判決與系列判決，這是員工被判強盜殺人罪的刑事判決；女方死者家屬的民事賠償判決也是參照刑事判決認定的事實，所以因此判賠，參考最高法院106年度台上字2852號民事判決與系列判決）

但在這一次免賠的判決中，大轉彎認定案情是「無法確定在咖啡廳下藥，只能確定有下藥並殺害」；既然不能確定是上班時下藥，就不能要求雇主負責。（參考高等法院106年度重上更字第105號民事判決）

案情大轉彎是因為對證據的認定不同，判賠的法官採信員工的犯罪證詞，認定是在店內下藥；判免賠的法官認為員工的證詞前後不一、有太多版本，綜合物證與證人一起看，無法證明是在店內下藥。

但同一個案件，法院判決卻不同，可以嗎？依照憲法第80條，法官依據法律獨立審判，不受任何干涉，這個也包含了各個判決之間互不干涉，A判決說這樣，B判決不見得要照著審判。因此，雖然女性家屬提的案件判賠，男性家屬的法官不見得要照著判。

如果同一個案件，但有事實、證據上的差異，做出兩種判決是可以理解的，如果兩個受害人是在不同時間、不同地點殺害，那麼有兩種結果就合情合理；但如果同樣的事實證據卻做出兩種判決，就會造成個案中的不公平。本案中，一個判賠，一個不賠，對於受害的家屬來說不公平，對於被求償的雇主來說，也不公平。

為避免同一個案件出現不同判決的情況出現，法律有一些解決的機制，例如共同訴訟（《民事訴訟法》第53條至57條）或是合併偵查、管轄與審理（《刑事訴訟法》第6條、第15條），盡量讓同一件事情由同一個單位來處理，至少可以確保沒有「公說公有理，婆說婆有理」。

但這些機制不見得是強制的，有時候是當事人自己的選擇，例如有些共同訴訟，當事人意見不合，也可以選擇分開起訴，不要一起審判；相牽連的刑事案件，也是由法院決定要不要合併審理，例如A、B、C一起犯罪，被送到不同法院，法律只是允許合併審判，不強制要求。

目前免賠的案件還在高等法院，還有上訴的可能性，到底最後要不要賠，還是要等下去才知道。但私心說，我並不喜歡現在法院對雇主責任的標準。有些情況雇主沒辦法預防或規劃，即便從風險分配的角度來說，要雇主為了一些極端的情況負責（例如本案這種重大犯罪）實在是防不勝防，對雇主來說並不公平。如果真的認為犯罪被害人很可憐，強化犯罪被害人補償機制或許是個更恰當的選擇，而不應該讓雇主來彌補這個空洞。

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。