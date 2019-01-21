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就等美撤2000大軍！土耳其總統熱線川普：準備接收曼比季

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▲▼駐守在土耳其與敘利亞邊界城市曼比吉的美軍與庫德族戰士。（圖／路透）

▲駐守在土耳其與敘利亞邊界城市曼比季的美軍與庫德族戰士。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）20日與美國總統川普再度通話時表示，土耳其已經做好準備接手敘利亞曼比季的安全。然而美方對於此次熱線的聲明卻沒有直接提到，美軍撤離後，將由土耳其接受該地安全防衛問題，美國僅透過發言人表示，未來兩國會繼續就相關問題尋求解決方案。

根據《路透社》報導，位於敘利亞東北部的曼比季16日發生的自殺式炸彈攻擊造成4名美國公民因此喪生，艾爾段告訴川普，這起恐怖攻擊是意在阻止美國從敘利亞撤軍。艾爾段2018年12月也曾與川普進行通話，該次的通話也促使川普決定從敘利亞撤回2000名美軍，消息傳出後引發西方各盟國與在敘利亞戰場與美軍共同作戰的庫德族人錯愕。川普聲稱，該地的IS已經被完全擊敗，但該言論卻無法獲得專家認同。

▲▼駐守在土耳其與敘利亞邊界城市曼比吉的美軍與庫德族戰士。（圖／路透）

曼比季2014年1月遭到IS控制，2016年8月又被美國支持的軍事同盟敘利亞民主力量（SDF）奪下，SDF則是由庫德族的民兵團體人民保衛軍（YPG）主導。艾爾段一向認為YPG是恐怖組織，是庫德工人黨（PKK）的延伸，而PKK長期以來一直在土耳其發動分裂叛亂，而美軍駐守曼比季也能有效嚇阻土耳其攻擊庫德族。

土耳其政府20日深夜發表聲明，艾爾段對川普提到，土耳其已經做好完全萬全準備，隨時接手敘利亞的安全問題，採取行動清除位於敘利亞境內的IS勢力。但美方的聲明卻完全沒有提及有關於土耳其接手曼比季安全問題，只提到兩國會繼續為敘利亞東北部的安全尋求解決方案。

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關鍵字：曼比季,土耳其,敘利亞,北美要聞

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