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百億拿督洗錢594億！1周派出所報到4次嫌辛苦　屏東探父被打槍

▲新力旺控股集團總裁莊周文，新力旺旺獅。（圖／記者顏如玉攝）

▲新力旺控股集團總裁莊周文2021年涉入洗錢案，一度遭通緝，交保金達到天價3億。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

擁有馬來西亞拿督頭銜的新力旺集團總裁莊周文，2021年因涉嫌利用博弈平台洗錢狂撈594億元，一度遭收押禁見，後又以3億天價交保。不過，莊周文每周有4天都要到派出所報到，近期以「生病看診、父親在屏東」等理由，向法院聲請放寬，無需再報到，遭法院駁回。

莊周文認為，他自2年前起，每周一、三、五、日的18點以前都需要到轄區派出所報到，案件調查、傳訊證人都已完畢，加上因病需要到醫院、診所回診，交保金又高達3億元，沒有逃亡之情。莊打出親情牌，稱父親住在屏東，需要定期往返，請求不用再到派出所報到，或是可隔周或每周三報到就可，也可處理公司事宜。

▲▼莊周文獲印尼國王冊封三王子。（圖／翻攝新力旺集團官網）

▲莊周文不只有馬來西亞拿督頭銜，還獲印尼國王冊封三王子。（圖／翻攝新力旺集團官網）

但法院認為，莊先前是經由通緝才到案，又具有相當財力與社會地位，甚至與外國政府有綿密人際關係，顯見有在海外生活能力，有高度逃匿可能。莊雖有看診需求，但每周4次至派出所報到應不至於過度負擔，莊父也可到台中與之相聚，聲請無理由，予以駁回。

莊周文身價數百億，旗下有新力旺等12間公司，2021年卻遭檢警查出他對外招攬博弈系統供應商與線上博弈業者，加入「GPK線上博弈平台」，經營網路賭博與洗錢，並將地下匯兌分批匯入台灣，不法獲利高達594億多元。

▲▼新力旺集團總裁莊周文涉洗錢、吸金案。（圖／翻攝自Facebook／莊周文）

▲▼莊周文當時落網，13輛超跑被查扣，相當吸睛。（圖／翻攝自Facebook／莊周文、ETtoday資料照）

▲涉洗錢「百億總裁」被逮，全台僅10台7000萬麥拉倫也遭扣。（圖／記者白珈陽攝）

莊周文當時疑似接獲通風報信，在檢警行動前就逃亡，同時出售名下超跑及不動產，4個月後遭逮並收押禁見。檢方也不是省油的燈，追回2億5460萬元的售地所得，還有價值數億元共13輛超跑，但莊立刻籌出1.5億元將遭扣押的房產及超跑贖回。

案件經起訴移審後，交保裁定金額因檢方提起抗告3度變更，從1.2億到2億，最後飆高到3億天價，才讓莊周文獲得自由身。

莊周文當時還現身喊冤，認為檢方認定「大陸是我們管的」，大陸地區屬中華民國管轄，這樣就把我起訴，哪有公道？並認為「證據會講話，檢方是有針對性，他有他的權力，無法理解。」

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