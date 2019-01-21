台灣長照制度　可望繼健保後成另一個國際亮點

▲臺灣長照醫學會昨20日在高雄舉辦第四梯次專科醫師認證研討會，有70多位具有醫療、學術及產業各領域中、西、牙醫師參加。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

臺灣長照醫學會昨20日在高雄舉辦第四梯次專科醫師認證研討會，有70多位具有醫療、學術及產業各領域中、西、牙醫師參加，會中針對預防醫學在長照系統的角色進行熱烈探討，相信未來的臺灣長照制度，將繼健保後成為另一個國際亮點。

▲台灣長照醫學會與會部分專業領域醫師。

醫學會理事長劉伯恩表示，臺灣長照系統的最主要困境，是人力資源的欠缺及財務結構的不足，這些障礙可以從預防的角度長照保險立法來排除，如預防醫學及智慧醫療的介入，就可降低勞務人力的需求量，延緩失智失能的發生率。

▲台灣長照醫學20日在高雄召開專科醫師認證研討會，相當熱絡▼

在老人急診醫療中，意外跌倒的比率最高；馬偕紀念醫院老人急重症科張國頌醫師指出：其引起的併發症如腦出血，骨折等都需要有專業的預防措施。

高雄國軍總醫院院長柯朝元則從老人腸胃醫學的領域，分析長照病患的營養問題，除了熱量成份的平衡外，尚需注意到微量營養素及礦物質的成份，而對於一些失能失智的管灌病患，如何防止肌少症的惡化更是容易被忽略的議題。

在長照改策方面，前立委蘇清泉醫師呼籲，幾年前已經注意到臺灣長照未來的需求性，因此在立法院時，就以專業的角度，推動長照服務法並經立法通過。將醫師的意見書納入長照系統，且積極的推動醫養共照，以醫帶養的模式，提升長照的優質度及專業度。

長醫智慧醫療講座的長庚大學工學院頼朝松院長指出，未來的智慧醫療不拘限於輔具的研發，更是要利用臺灣卓越的半導體硬體設施，配合完整的醫療大數據庫，創新軟體的研發，讓長照醫療能成為臺灣醫療的亮點，甚至帶動臺灣其他領域產業的進階發展。

而為了落實臺灣長照的優質化，專業化。屏東安泰醫療法人執行長、高屏區醫院總額醫療服務共管會副主委蘇主榮也開始研擬長醫共診的點數分配制度，相信未來的臺灣長照制度，繼健保之後，成為另一個國際亮點。