「317新政」終於看到10年首跌！　北京二手住宅成交價降7.1%

▲北京市市貌。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

在北京二手住宅成交均價連續上漲9年後，二手住宅成交市場出現了大轉折。據統計，2018年全市平均成交價格為56118元（人民幣，下同）/平方公尺，環比2017年下跌了4284元/平方公尺，跌幅達7.1%。此外，自2009年二手房成為市場主導後，成交價逐年上漲，到2017年從13763漲至60401元/平方公尺，但在2018出現了10年的首次下跌。

據《證券日報》報導，據我愛我家集團研究院統計顯示，自2009年北京二手住宅網簽量首次超越新房後，北京房地產市場就正式跨入存量時代。十年期間，北京二手住宅網簽量在2011年、2014年、2017年經歷了三次低谷。其中2017年的網簽量雖然不是最低，但50%的環比降幅卻是最大。因此，與2017年的市場腰斬相比，2018年北京二手房市場存在一定程度的回溫。

▲北京第一高樓528公尺「中國尊」。（圖／CFP）

值得一提的是，與2017年相比，2018年的購房者切實感到房價的下降。統計數據顯示，隨著平均價格的下跌，2018年北京二手住宅每套的支出成本也在下降。2018年二手住宅交易的單套平均價格約為438萬元，較2017年減少34萬元（-8%）。如果以中位數計算，2018年北京二手住宅的單套中間價為390萬元，較2017年減少25萬元（-14%）。

對此，有業內機搆表示，北京二手房價的下跌自2017年「317新政」後便已開始。2017年5月份至2017年12月份，北京二手住宅價格連跌8月，累積跌幅達到了15%。不過，由於前期房價上漲較快，2017年的年平均價格較2016年仍是上漲的。2018年價格的下跌則是「317新政」後價格下跌的延續和徹底顯現。

▲北京中關村。（圖／CFP）

過去，大陸經濟高速發展、土地價格上漲、房地產市場繁榮等因素讓北京二手房價始終保持上升趨勢，即使有政策調控，效果也不明顯。但2018年二手房價格出現首次下跌，一是因為北京二手房價已經達到了一個較高的水平，繼續上漲空間不大；二是因為「317新政」後北京的政策調控力度和政策執行力度為歷史之最，各種限制政策擠壓出了房價中由投資投機需求帶來的水分。

我愛我家集團研究院認為，2018年北京二手房市場應「少投機，多自住」，房價的下跌很大程度上是在2010年至2017年價格過快上漲的背景下，價格向價值回歸的一種表現，因此2018年市場的整體健康度較高，這有利於北京二手房市場的長期發展。

對於後市的成交情況，我愛我家研究院認為，若目前的政策調控局面得以繼續，北京的二手房市場將延續2018年的態勢，即交易量穩步上升，價格回歸理性，「逐步趨穩將是2019年北京二手房價的走勢。」