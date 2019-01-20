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陸2019上半年經濟下行壓力大　「外部風險＋民企融資」成最大問題

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▲▼人民幣及匯率。（圖／CFP）

▲2019年的宏觀經濟政策在逆週期調節上會有更大的動作 。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

繼5省份首次出現「區間GDP」後，不少機構預計，2019年全國經濟增長目標也將是區間值，經濟下行壓力大。《經濟觀察報》統計顯示，有30%的經濟學家認為GDP增速為6.3%；67%的學者認為未來半年人民幣兌美元的區間為6.5至7。此外，在大陸經濟遇到的最主要問題中，佔比最高的是外部風險和民企融資受限，均為30% ，其次是壞債務風險和房地產泡沫。

《經濟觀察報》發起經濟學人問卷調查，受訪者包括投行、研究機搆和政府部門的權威經濟學家。本次調查共回收有效問卷77份。數據顯示，30%的經濟學家認為2019年GDP增速為6.3%，22%認為是6.5%，24%認為會達到6.6%及以上，15%認為是6.2%及以下。對於2018四季度GDP增速，40%的經濟學家認為2018年四季度GDP增速為6.4%，19%認為是6.5%，9%認為會達到6.6%。

對於人民幣的漲跌，問卷調查顯示，67%的經濟學家認為，未來半年人民幣兌美元的區間為6.5至7，33%認為是77.5。此外，70%的經濟學家認為2019年美聯儲會加息2次，24%認為加息1次，6%認為加息3次。

從投資收益來看，2019年投資收益較高的投資品種依次為：黃金佔38%、債市佔24%、美金佔17%、房地為9%、股票佔6%。對於2019年股市，63%的經濟學家認為股市會處在2500-3000點，28%認為是2000-2500點，9%認為是3000-3500點。

▼經濟學人問卷調查結果。（圖／經濟觀察報）

▲▼2019經濟,GDP,人民幣。（圖／經濟觀察報）

經過2018年的劇烈調整，大陸宏觀經濟在2019年會聚焦在三個問題上：如何穩住基建投資，如何調整去杠杆的方向和節奏，如何真正落地改革。此外，在推進最快的改革中，對外開放佔比54%，行政審批佔比29%，金融體制佔比13%，財稅體制佔比4%。

問卷調查顯示，在當前中國大陸經濟所面臨的主要問題中，佔比最高的是外部風險和民企融資受限（佔比均為30%），債務壓力（19%），房地產泡沫（14%）。應對外部沖擊和民企融資受限，從2018年年中以后，相關政策陸續公布；對債務風險和房地產泡沫的處置則是最近兩年的重點，一直到2018年底，對債務風險仍然處於高度警惕狀態，房地產調控也沒有明確的放松信號。

最新的數據顯示，2018年中央企業收入、利潤創歷年最好水平，平均資產負債率降至65.7%。但居民儲蓄卻在一路下滑，據IMF預測，在2022年之前，國民儲蓄率將持續下降至接近40%的水平。

對於2019年的房價和房地產調控政策，經濟學榮問卷調查顯示：66%的經濟學家認為，未來半年一線城市房價會出現10%以內的降幅，47%的人認為未來半年三四線城市房價也會下跌10至20%。

此外，77%的經濟學家認為2019年按揭貸款會出現放松，68%的人認為房地產調控也有所放松；48%的學者認為未來兩年房地產稅不會落地，17%認為會回落，35%表示「不好說」。

新時代證券首席經濟學家潘向東表示，目前房地產市場已經明顯降溫，緊縮的調控政策已經取得效果，後續可以根據情況適度放松，加大對剛需的支持力度；同時要加快推出共有產權房、租賃房的速度，遏制地方政府土地坐莊的行為。

去槓桿是觀察2018年經濟的一條重要線索，而2019年去槓桿跟以往不同的是，應該更加明確到底要去誰的槓桿，這樣的變化也會成為宏觀政策調整的重要一環。海通證券首席經濟學家姜超對去槓桿給出的建議是，一方面要債務減記、市場出清，另一方面要提高經濟增長潛力，注重效率；在這一過程中還要關注貨幣。

▼經濟學人問卷調查結果。（圖／經濟觀察報）

▲▼2019經濟,GDP,人民幣。（圖／經濟觀察報）

經濟下行壓力加大，基建投資的過快下滑已經引起了擔憂。

2018年前三季度GDP增速分別為6.8%、6.7%和6.5%，相比於經濟的逐步降速，基建投資的下滑速度顯然超出了預期。數據顯示，固定資產投資增速在2018年下降了2個百分點，基建投資則從去年初的16.1%降至了5.7%（截至2018年11月）。

基建下滑過快，除了依靠投資拉動經濟的效果逐漸減弱之外，還與正在進行金融風險防范和地方政府隱性債務處置有關。金融防風險縮減了金融體系對各類債務的融資途徑，再加上對地方政府隱性債務終身追責制的設立，地方政府舉債小心謹慎。

經濟學人問卷調查顯示，對於2018年四季度固投增長，累計有66%的經濟學家認為固投會維持在5至5.5%的增速；對比來看，四季度投資最集中的領域佔比最高仍然是大型基礎設施建設，佔比高達67%，房地產佔比為20%，消費5%，金融和能源均為4%。

▲▼祝寶良。（圖／華夏基石e洞察）

▲祝寶良。（圖／華夏基石e洞察）

交通銀行首席經濟學家連平認為，下行壓力主要體現在上半年，而隨著宏觀政策效果顯現，下半年將趨好轉，2019年基建投資將增長10%，成為拉動投資的關鍵力量；與此同時，房地產開發投資和制造業投資增長可能放緩，固定資產投資預計增5.8%。

國家信息中心首席經濟師、經濟預測部主任祝寶良表示，處置地方隱性債務與穩定基建投資處於兩難境地，處理地方政府隱性債務和解決基建投資資金來源成為多年來難以解決的難題之一。

祝寶良進一步解釋稱， 不少地方政府依托地方政府融資平台、政府與社會資本合作（PPP）、產業投資基金等渠道，通過明股實債、購買服務、擔保等手段，大規模融資用於基建投資，政府隱性債務數量可觀，支撐債務償還能力的地方財政收入也存在虛高問題，地方政府的債務率和償債率被低估；在2019年年初把規范地方政府隱性債務作為去杠杆的重點任務后，地方政府融資平台融資受到制約，基礎設施建設投資開始下降。

▼截至1月18日，已有13個省份公開2019年目標GDP。（圖／中新社）

▲▼截至1月18日，已有13個省份公開2019年目標GDP。（圖／中新社）

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