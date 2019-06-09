佛光山三好生活美學夏令營　讓孩子品格教育脫胎換骨

▲佛光山潮州講堂辦理「2019三好生活美學夏令營」，即日起報名 。（圖／取自google）

記者陳崑福／屏東報導

佛光山潮州講堂辦理「2019三好生活美學夏令營」，即日起受理報名，報名資格國小1年級至6年級，報名電話08-7895995或7890600，詳情請洽屏東縣潮州鎮四維路570號潮州講堂服務台。

▲潮州講堂2019三好生活美學夏令營。（圖／陳崑福翻攝）

佛光山星雲大師提倡「做好事」、「說好話」、「存好心」的三好校園；「給人信心」、「給人歡喜」、「給人希望」、「給人方便」四給的理念，其中四給更是佛光人工作的信條，三好四給可以創作美好幸福的人生。

潮州講堂辦理「2019三好生活美學夏令營」，其目的就是讓兒童具備有良好生活習慣與觀念，課程體驗學習，增加學習心與責任感，瞭解三好、四給的重要，運用於日常生活中，生活處處都有美學，讓生活更加美感與品味。

根據以往參加過活動的家長的回饋，小朋友參加活動以後，變得很懂事，看到人就會主動打招呼，也不會挑食，進入屋內會脫鞋、鞋子並擺放整齊，認為這是學校可能沒有教到的品格教育部分，相當歡喜。

報名資格小1到小6，潮州講堂名額120位；活動日期7月2日至5日；佳洛水東海寺名額40位，活動日期7月7日至10日。名額有限，報名從速。