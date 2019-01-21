服務業務現隱憂　蘋果下一個大問題與iPhone銷量下滑無關

▲愈來愈多分析師認為蘋果收取的「蘋果稅」太高 。（圖／ETtoday示意圖）

科技中心／綜合報導

隨著iPhone失寵，蘋果也開始有了新歡，即服務業務。蘋果並未像5年前那樣擔心iPhone銷量下滑的問題，因為蘋果的服務業務近來強勁增長，但一些分析師認為，這可能會成為蘋果下一個應該擔心的問題。

財星雜誌報導，愈來愈多分析師認為蘋果收取的「蘋果稅」太高，未來服務商將會開始抵制。蘋果的抽成方式是在這些從每筆訂閱費用中抽取30%，接下來每次付費都從中抽取15%。電子書及其他一次性付費產品，蘋果也是從中抽取30%。

對蘋果來說這是一筆利潤豐厚的交易，因為iPhone及iPad等蘋果的設備早已遍及全球，但如今，部分服務商已開始有所牴制。CNBC報導，Netflix及Spotify已取消使用者透過應用程式註冊、訂閱的功能，強迫用戶前往網站直接訂閱。亞馬遜也採取了類似的保護措施，包括其旗下的電影及電視節目的租借服務，及電子書Kindle的應用程式內購。

遊戲開發商Epic Games旗下熱門吃雞遊戲《要塞英雄》（Fortnite）去年曾公開表示，由於Play商店的抽成比例太高，因此不願意在Play商店上架該遊戲的Android版，Epic Games的下一個目標可能就是蘋果。

雖然來自外部應用程式的收入可能減少，但蘋果仍有自己推出的產品可以依賴，如Apple Music及iTunes等。但值得注意的是，蘋果無法僅依靠Netflix或其他App Store的產品生存，據CNBC報導，即便是訂閱龍頭Netflix，也僅佔屏果服務收益的不到0.3%。愈來愈的服務商對「蘋果稅」發出抵制宣告，長期來看，蘋果的服務業務將會受到影響。