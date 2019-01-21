丈夫拒交「手機密碼」！妻怒灑他滿身汽油　然後再一把火燒死

An Indonesian woman burned her husband alive after he refused to give her the passcode to his mobile phone.— Hassan Aweis (@mansuur8) January 19, 2019
Dedi Purnama, 26, had been working to repair the roof tiles on the couple's home when his wife Ilham Cahyani, 25, asked for his password. pic.twitter.com/NaGBz2vLIW
國際中心／綜合報導
印尼一名26歲男子戴迪（Dedi Purnama）日前在家裡修屋頂時，老婆卡哈尼（Ilham Cahyani）突然向他詢問手機解鎖密碼，不過因為他拒絕將密碼透露，導致兩人發生嚴重的口角，他更因為這件事對老婆拳腳相向。受不了這種折磨的卡哈妮一氣之下，抓起一罐汽油就往丈夫身上灑去，再拿出打火機點燃，造成戴迪全身嚴重燒傷，2天後傷重不治。
根據外媒報導，這起事件發生在印度西努沙登加拉省的龍目島，事發當下正在修復家中屋頂瓦片的戴迪，因為拒絕給卡哈尼自己手機的密碼，造成兩人發生嚴重口角，隨後他從屋頂爬下，一邊跟老婆吵架還一邊出手打人。
隨著兩人的爭吵越來越激烈，卡哈尼終於受不了，一把抓起一罐汽油罐，將液體潑灑在戴迪的身上，然後再用打火機將其點燃。附近鄰居看到火光之後跑到現場，卻發現滿身著火的戴迪，連忙將人送醫治療。
報導中指出，戴迪先是被送往一間健康中心，但是他的身體有大面積的燒傷，導致他非常痛苦，並在就醫後的2天，因傷重不治身亡。