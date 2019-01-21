丈夫拒交「手機密碼」！妻怒灑他滿身汽油　然後再一把火燒死

An Indonesian woman burned her husband alive after he refused to give her the passcode to his mobile phone.

Dedi Purnama, 26, had been working to repair the roof tiles on the couple's home when his wife Ilham Cahyani, 25, asked for his password. pic.twitter.com/NaGBz2vLIW — Hassan Aweis (@mansuur8) January 19, 2019

國際中心／綜合報導

印尼一名26歲男子戴迪（Dedi Purnama）日前在家裡修屋頂時，老婆卡哈尼（Ilham Cahyani）突然向他詢問手機解鎖密碼，不過因為他拒絕將密碼透露，導致兩人發生嚴重的口角，他更因為這件事對老婆拳腳相向。受不了這種折磨的卡哈妮一氣之下，抓起一罐汽油就往丈夫身上灑去，再拿出打火機點燃，造成戴迪全身嚴重燒傷，2天後傷重不治。

根據外媒報導，這起事件發生在印度西努沙登加拉省的龍目島，事發當下正在修復家中屋頂瓦片的戴迪，因為拒絕給卡哈尼自己手機的密碼，造成兩人發生嚴重口角，隨後他從屋頂爬下，一邊跟老婆吵架還一邊出手打人。

隨著兩人的爭吵越來越激烈，卡哈尼終於受不了，一把抓起一罐汽油罐，將液體潑灑在戴迪的身上，然後再用打火機將其點燃。附近鄰居看到火光之後跑到現場，卻發現滿身著火的戴迪，連忙將人送醫治療。

報導中指出，戴迪先是被送往一間健康中心，但是他的身體有大面積的燒傷，導致他非常痛苦，並在就醫後的2天，因傷重不治身亡。