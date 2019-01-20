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「蛋」洗社群網站　Instagram網紅蛋往Twitter挑戰

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圖文／鏡週刊

2019 年最受歡迎的新生網紅──「世界紀錄蛋」，出道僅僅十天就拿下 Instagram 讚數最高貼文的殊榮，現在，他、她或它，決定轉戰另一社群平台 Twitter。

2019 年 1 月 5 日，一顆自帶雀斑、去背乾淨的的黃蛋（world_record_egg）在 Instagram 橫空出世，吸引各路明星、網紅和看熱鬧的鄉民朝聖，15 日便打破網紅 Kylie Jenner 2018 年曬兒文 1,800 萬的記錄，成為 Instagram 史上最受歡迎的貼文，連藍勾勾都輕鬆取得。然而誠如蛋蛋在歡樂的限時動態中所說：「事情不會在這裡結束，我們才剛開始而以。」（It doesn’t end here though, we’re only just getting started.）

 
蛋蛋在 Instagram 上只有一篇貼文，不過限時動態倒是非常活躍，常分享網路相觀迷因，或蛋蛋的周邊連結，不少名人已經把蛋蛋穿上身。

目前（18）以單一貼文 4,700 萬個讚穩坐 Instagram 寶座，和 2019 年最受歡迎迷因之一的蛋蛋，13 日宣布挑戰 Twitter 最多轉推，目前已有 97 萬次轉推，不過距離第一名日本富豪上太空的 560 萬，和跟溫蒂漢堡討一年份免費雞塊的 359 萬還有很長的距離，不過已經跨入最多轉推前 20 名。但其實從自我介紹可以知道，Twitter 蛋蛋（egg_rt_record）與 Instagram 蛋蛋並不屬於同一人或團隊。

為了在社群平台上創造記錄，各方人馬煞盡苦心，不過也不乏「無心插柳柳橙汁」的幸運兒。比如日本傳奇富商／首位 SpaceX 太空旅客／今年剛出爐的 Twitter 最多轉推記錄保持人前澤友作。前則碰巧與蛋蛋同天（5）發文，宣傳他所創辦的電商平台 Zozotown 的新年優惠活動，他宣布將抽選 100 名轉推貼文的網友發送每人 100 萬日圓的紅包（約台幣 28 萬元），吸引全球網友轉推，最後以 550 萬轉推打破溫蒂雞塊少年的紀錄。

 

溫蒂雞塊少年更是一代網路傳奇。來自美國內華達州的少年 Carter Wilkerson 詢問溫蒂漢堡：「Yo 溫蒂漢堡，要多少轉推才能換一年份的免費雞塊？」，而向來都是先吃炸藥才上班的溫蒂小編也不客氣地回答：「1,800 萬」。最後貼文獲得 350 萬轉推，溫蒂漢寶「勉與」獎勵，少年成功獲得一年份的雞塊。

 


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