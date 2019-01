「蛋」洗社群網站　Instagram網紅蛋往Twitter挑戰

圖文/鏡週刊

2019 年最受歡迎的新生網紅──「世界紀錄蛋」,出道僅僅十天就拿下 Instagram 讚數最高貼文的殊榮,現在,他、她或它,決定轉戰另一社群平台 Twitter。

2019 年 1 月 5 日,一顆自帶雀斑、去背乾淨的的黃蛋(world_record_egg)在 Instagram 橫空出世,吸引各路明星、網紅和看熱鬧的鄉民朝聖,15 日便打破網紅 Kylie Jenner 2018 年曬兒文 1,800 萬的記錄,成為 Instagram 史上最受歡迎的貼文,連藍勾勾都輕鬆取得。然而誠如蛋蛋在歡樂的限時動態中所說:「事情不會在這裡結束,我們才剛開始而以。」(It doesn’t end here though, we’re only just getting started.)

目前(18)以單一貼文 4,700 萬個讚穩坐 Instagram 寶座,和 2019 年最受歡迎迷因之一的蛋蛋,13 日宣布挑戰 Twitter 最多轉推,目前已有 97 萬次轉推,不過距離第一名日本富豪上太空的 560 萬,和跟溫蒂漢堡討一年份免費雞塊的 359 萬還有很長的距離,不過已經跨入最多轉推前 20 名。但其實從自我介紹可以知道,Twitter 蛋蛋(egg_rt_record)與 Instagram 蛋蛋並不屬於同一人或團隊。

為了在社群平台上創造記錄,各方人馬煞盡苦心,不過也不乏「無心插柳柳橙汁」的幸運兒。比如日本傳奇富商/首位 SpaceX 太空旅客/今年剛出爐的 Twitter 最多轉推記錄保持人前澤友作。前則碰巧與蛋蛋同天(5)發文,宣傳他所創辦的電商平台 Zozotown 的新年優惠活動,他宣布將抽選 100 名轉推貼文的網友發送每人 100 萬日圓的紅包(約台幣 28 萬元),吸引全球網友轉推,最後以 550 萬轉推打破溫蒂雞塊少年的紀錄。

溫蒂雞塊少年更是一代網路傳奇。來自美國內華達州的少年 Carter Wilkerson 詢問溫蒂漢堡:「Yo 溫蒂漢堡,要多少轉推才能換一年份的免費雞塊?」,而向來都是先吃炸藥才上班的溫蒂小編也不客氣地回答:「1,800 萬」。最後貼文獲得 350 萬轉推,溫蒂漢寶「勉與」獎勵,少年成功獲得一年份的雞塊。



