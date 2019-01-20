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救護車連錯過2交流道！「晚30分」到院心肌梗塞男送院後不治

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▲▼ 高速公路,塞車,國道,交流道。（圖／記pakutaso）

▲丹波市消防本部對於值勤人員的失誤出面向家屬與社會大眾道歉。（圖／記pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣丹波市一名男子日前因胸痛不適，因此由救護車移送至最近醫院救治，沒想到救護車司機疑似是因為路況不熟錯過交流道，導致比原訂時間晚30分鐘才順利抵達另外一間醫院，而男子則在到院約一小時後不治身亡。丹波市消防本部18日向死者遺屬道歉，但也澄清病患死因並未與救護人員失誤有直接關係。

根據《每日新聞》報導，死者18日凌晨4時半左右，在自家出現胸痛的症狀，因此由家屬代為叫救護車。救護車在11分鐘後抵達，並在4時52分從患者家中出發前往位於北方20公里處的福知山市民醫院。然而在出發12分鐘後，男子卻突然心肺停止，失去生命跡象，原本坐在前座的救護隊長馬上往後方移動，並進行急救處置。

就在急救的過程中，負責開車的男性副士長卻錯過原本應該要下的福知山交流道，一路往北方開。雖然發現錯過交流道後，救護人員馬上重新找到另外一間願意收下病人的綾部市立醫院，但是卻又因來不及反應，再次錯過應該下的綾部交流道，最後只好從舞鶴西交流道離開高速公路，等到抵達綾部市立醫院時，已經是上午5時55分。

丹波市消防本部表示，由於救護人員的疏失導致救護車比原訂時間還晚30分鐘抵達醫院，而負責駕駛的男性副士長在此之前有數次將患者送往福知山市民醫院的經驗，因此18日當天並沒有使用導航系統。消防長小森康雅則出面道歉稱，「沒能及時做出適當的急救措施，導致市民產生不安，真的非常抱歉，未來會繼續努力以防類似事件再次發生。」

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關鍵字：救護車,醫護人員,急救人員,交流道,日韓要聞

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