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布局4月大選？　印尼總統批准釋放2002峇里島爆炸案主謀

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▲▼ 印尼總統佐科威18日宣布，印尼政府將提前讓激進穆斯林教士巴錫爾（Abu Bakar Bashir）出獄。（圖／路透）

▲ 據了解，目前巴錫爾獲釋的日期尚未公開，但預計會在近日正式對外宣布。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

印尼度假勝地峇里島2002年發生酒吧夜店爆炸案，造成202人喪命，而現年80歲的激進穆斯林教士巴錫爾（Abu Bakar Bashir）被認為是這起事件的幕後主使者。如今，印尼總統佐科威（Joko Widodo）基於人道考量，決定放寬巴錫爾的假釋條件，料他將於近日出獄。外界指出，佐科威此舉很有可能是為了4月大選連任在佈局。

巴錫爾是激進組織「伊斯蘭祈禱團」（Jemaah Islamiah）的精神領袖。在2002年發生峇里島爆炸案後，他立刻被當局逮捕，但最後檢方未能證明這與恐怖主義有關，最終以藐視移民法判處他18個月徒刑；到了2011年，巴錫爾被控與亞齊省（Aceh）武裝份子訓練營有關連，當局依據反恐法判他15年徒刑定讞。

不過，佐科威18日表示，巴錫爾年事已高，必須考慮他的身體狀況，外加安全方面考量，當局將依據人道主義理由提早釋放巴錫爾。佐科威競選團隊法律顧問馬亨德拉（Yusril Ihza Mahendra）也證實這項消息，並指出佐科威「尊重」巴錫爾的信仰，並放寬他的假釋條件。

▲▼ 印尼總統佐科威（Joko Widodo）。（圖／路透社）

▲ 印尼預定於4月17日舉行總統暨國會大選。圖為印尼總統佐科威。（圖／路透社）

消息一出，亞齊省瑪理庫薩勒大學（Malikussaleh University）恐怖主義議題專家查達爾（Al Chaidar）表示，佐科威此舉充滿了政治動機，因為巴錫爾擁有保守派穆斯林的支持，「（佐科威）這麼做是在『玩火』，儘管巴錫爾年老體衰，但是她所說的話都會影響激進組織。在我看來，釋放他是非常危險的事情，就算他被軟禁在家也一樣。」但巴錫爾律師穆罕默德馬亨德拉達塔（Muhammad Mahendradatta）則認為，巴錫爾獲釋走的是法律程序，不該被政治化。

據了解，巴錫爾獲釋的日期尚未公開，但預計會在近日正式對外宣布。

在這起峇里島爆炸案中，大多數罹難者都是外國人，其中包括88名澳洲人，且另有200多人受傷，而當年幸運存活下來的倖存者對巴錫爾獲釋的消息感到相當不滿。

「這感覺很差…對我來說，他就是個恐怖份子」，倖存者丹尼爾莫藤森（Daniel Mortensen）提到，「我認為，這些人在激進組織團體活動，把痛苦強加在這個世界上，就不應該被放出來…聽到他會被印尼總統釋放，這顯然是出於政治因素，令人失望。」

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關鍵字：巴錫爾,佐科威,峇里島,東南亞要聞

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