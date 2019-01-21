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堅持穿夢幻蓬裙睡覺！可愛女兒「6字神回」…爸媽聽完都認輸了

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▲可愛女兒堅持穿夢幻蓬裙睡覺。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲可愛女兒堅持穿夢幻蓬裙睡覺。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

遇到女兒這樣怎麼辦！一名爸爸在臉書上出賣女兒睡覺的樣子，透過畫面可見到，女兒身穿「戰袍」躺在床上，媽媽不斷要女兒去換掉，可是愛美的女兒超堅持，不肯退讓，每天晚上睡前都會發生「母女大戰」。

一名爸爸在臉書社團「爆怨公社」上傳照片，透過畫面可見，女兒正躺在床上熟睡，不過仔細一看，她的身上竟然穿著紅色裙裝，紗裙還有內搭褲。

爸爸說，每天睡前都會上演的「母女大戰」，當天晚上是女兒想要穿裙子睡覺，媽媽不准，要她換睡衣，女兒有點難過說：「穿這個比較好睡覺！」媽媽回：「沒有人穿這個睡覺的！」

媽媽甚至放大絕：「妳再不聽話，我叫爸爸把它拿去丟掉。」原PO一聽心想：「又關我屁事！」不過仍苦勸女兒：「女兒！妳幹嘛一定要穿這件睡覺？」最後女兒卻神回一句「因為我是公主」，無言的爸媽都讓步了。

文章一出，網友們紛紛蓋樓留言表示：「我女兒也很嚴重的公主夢，明明就冷的要死硬要穿澎裙」、「她在等著王子騎白馬來吻醒她，帶她回森林裡的城堡」、「我女兒也很喜歡穿這類的衣服睡覺」、「女孩子有公主夢很好啊」、「沒辦法小孩子喜歡的東西就是堅持到底，只好等他睡著在幫他換上睡衣吧」。

還有網友表示：「我女兒也是啊……怎摸都是這種款式，澎裙連身的」、「可以教妹妹睡覺的時候會把裙子壓得醜醜的就不像公主了」、「拿公主穿睡衣的圖給他看，吿訴他公主也穿睡衣睡覺」、「還好女兒沒回：媽媽可是我看到妳也是穿薄紗睡覺啊」。

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關鍵字：女兒,父母,睡覺,公主夢,孩子,,可愛

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