獨家｜Fumi談霸凌：被模仿嘲笑、投訴用女廁　被排擠她這樣面對

記者劉邠如／台北報導

樂樂律師和Fumi阿姨，受《ETtoday》邀請，首度兩位女神同台。專訪中Fumi透露自己小時候碰霸凌的經歷，即便出社會後仍遭遇排擠，但她仍正向樂觀以對，沒有讓仇恨影響她的人生。



●小學就被模仿嘲笑 Fumi自嘲「幸好蠻能自洽」

Fumi回憶，從國小開始就有人因為她的氣質與走路方式取笑她。她說，有同學會「學我走路」，把她原本只是比較秀氣、小步一點的走路方式、手勢誇張放大，「其實沒有那麼誇張，但他們就是想要模仿這樣」。

當時年紀小、對性別議題也還不理解，她感覺得到「有敵意」，知道對方「可能就是不喜歡我」，卻還不會立刻意識到那是用性別特質來霸凌，只是隱約明白：自己「不一樣」成了被嘲弄的理由。

談到那段時期，Fumi說，小時候並不會馬上連結到「他是用性別來攻擊我」，反而是先感受到被討厭、被針對的情緒。

她形容那個年紀的孩子，多半是本能地抓住別人一個特徵來嘲諷，「我要拿這個來嘲諷你」，但她一路下來「蠻能自洽這一些」，沒有讓那些眼光完全定義自己。

●出社會也遇排擠：上女廁被投訴 公司同事力挺

進入職場後，Fumi的性別氣質仍然成為焦點。她分享，曾在實習公司裡發生「上女廁被投訴」事件：因為辦公樓層是不同公司共用，有其他公司的人特地打電話到她所在的公司抱怨，希望她不要使用女廁，認為「共用廁所有疑慮」。

這通電話不是直接對她說，而是由人資轉述給她知道。人資一方面告訴她要注意自身安全，有沒有人會對她怎樣，一方面也明確表達「公司的人都滿支持你」，給了她滿滿的職場安全感。



●不把自己放在受害者位置：也考慮對方的感受

面對這樣被排擠、被排除在「正常使用廁所」之外的狀況，Fumi說，她不會因此覺得極度受傷，反而會去思考「那她們的想法是什麼」，甚至主動說出「也許我盡量不要去影響到她們」。



她很清楚，有的地方就是沒有無性別廁所或無障礙空間，選擇在現實限制中找到折衷，而不是硬碰硬。她沒有認同對方的歧視，但仍然願意尊重、考量那些人對空間使用的焦慮。展現尊重與界線並存：不否認排擠，但不讓仇恨決定人生。

▲Fumit出社會後工作，也曾碰到排擠，大樓有人投訴她使用女廁。但受限於大樓並沒有無性別廁所，她的外型進男廁也會讓男生尷尬，左右為難。幸好公司力挺，讓她也能感受到溫暖。（圖／引自ＩＧ：auntyfumika）

