社會 社會焦點 保障人權

六合夜市燒烤攤車燒成廢鐵　老闆心碎：投資18萬營運不到一個月

▲▼六合夜市凌晨3時傳火警，燒烤攤疑似未將炭火熄滅引起火警，生財工具全燒毀。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲六合夜市凌晨3時傳火警，燒烤攤疑似未將炭火熄滅引起火警，生財工具全燒毀。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市知名的六合夜市於今（19）日凌晨3時許傳出火警。位於巷弄內存放攤車的區域突發大火，現場火勢猛烈並傳出碰撞聲，嚇壞周邊剛收攤的攤商。據初步調查，起火原因疑似為燒烤攤收攤後炭火未完全熄滅所致，導致業者剛投入18萬元的生財工具付之一炬，所幸並未造成人員傷亡。

火警發生地點位於六合夜市內一處專門供攤商存放器具的巷弄。當時現場停放約5、6部攤車，火煙竄出後，附近尚未離去的攤商見狀，擔心火勢延燒引發瓦斯爆炸，奮不顧身衝上前將周邊的瓦斯桶緊急搬離，並先行使用滅火器試圖壓制火勢，防止災害擴大。

▲▼六合夜市凌晨3時傳火警，燒烤攤疑似未將炭火熄滅引起火警，生財工具全燒毀。（圖／記者吳世龍翻攝）

消防局獲報後迅速出動多支水線灌救。在滅火過程中，起火的燒烤攤上方鐵架因不敵高溫燒灼，突然崩塌墜落，發出「砰」的震天巨響，令現場人員與住戶一度誤以為發生瓦斯爆炸。所幸消防隊員應變迅速，火勢很快獲得控制，未進一步波及鄰近攤車及民宅。

據了解，起火的燒烤攤才剛整修營運不到一個月，攤車連同設備耗資約18萬元。業主看著生財工具被燒毀，神情相當無奈。據消防局火調人員初步研判，起火原因不排除是收攤時炭火殘餘溫度導致悶燒復燃，確切起火原因仍待進一步鑑識釐清。

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

