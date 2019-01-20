　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄氣爆善款運用被質疑　民進黨轟高雄議長、官員沒專業能力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民進黨發言人林琮盛。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨發言人林琮盛。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陶本和／台北報導

有關高雄氣爆善款運用屢遭有心人士質疑，民進黨發言人林琮盛20日表示，選舉已經結束，請國民黨立刻停止使用抹黑手段，不要再用不實訊息消費前高雄市府與災民，並要求國民黨應譴責並矯正黨內同志歪風。

林琮盛表示，高雄氣爆發生至今超過4年，市民的悲痛記憶猶新，更令人痛心的是，儘管市府多次澄清說明，氣爆善款的收支絕對公開透明、禁得起檢驗，卻不斷發生有心人士逕行政治操作，藉由質疑善款運用，以不實謠言抹黑前市府團隊的努力。

由於近日高雄市議長許崑源指稱前高雄市政府團隊花費善款替市府進行訴訟，林琮盛表示，這遭到康裕成議員提出真實數據打臉。此外，高雄市財政局長李樑堅違反專業，答詢時將負債數字加碼暴衝至超過3100億元。

對此，林琮盛認為，這些資訊都有公開資料可以查詢，難道國民黨的議長、市府官員沒有專業能力，質詢或答詢都查不到正確資訊，「只能使用錯誤訊息抹黑、造謠？」

林琮盛表示，當中央政府積極展現與地方合作的誠意，不分黨派，只想讓國家更進步的同時，呼籲國民黨自律，拿出同理心和專業態度，不要再用抹黑手段分化社會，不分朝野一同為市民服務、為城市建設打拚，才是正軌。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
獨／妥瑞兒遭霸凌！「幹幹叫」模仿音檔曝光喊告　惡網友嗆：等你
墜20m深谷！「比基尼登山妹」涉爬黑山　玉管處：盆駒山根本沒
即／空姐遭200kg老外強逼幫脫褲子、擦屁股　長榮航空回應了

關鍵字：高雄,民進黨,氣爆

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

江啟臣獻「肌」大放送　24年前蛙人照！網友暴動：真材實料

高雄氣爆善款運用被質疑　民進黨轟高雄議長、官員沒專業能力

禿頭噁男逼擦屁股　洪孟楷力挺空姐：請出入境管理局列拒絕往來戶！

盧秀燕出席里守望相助隊誓師　盼讓市民安心過好年

「抱小孩我也沒問題」　蔡英文抱出生40天嬰兒：比蔡阿才乖

國民黨擬辦總統初選辯論　民進黨曾辦3次！卓榮泰：有前例可循

蘇貞昌臉書PO文「海綿哥」主導　讓人印象深刻影片有2大要訣　

國民黨總統人選6月前出爐　初選規則由參選人協調

蘇嘉全到場看台灣女子高球公開賽　替蔡佩穎、陳宇茹加油

賴清德、蘇貞昌站台何志偉　柯文哲助選陳思宇：候選人條件最重要

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

孫安佐動漫展大聲告白「Zero Two」　一臉無奈：這樣厲不厲害

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

7旬翁嚼「倒吊子」檳榔猝死！　植物專家：不適需緊急送醫

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

江啟臣獻「肌」大放送　24年前蛙人照！網友暴動：真材實料

高雄氣爆善款運用被質疑　民進黨轟高雄議長、官員沒專業能力

禿頭噁男逼擦屁股　洪孟楷力挺空姐：請出入境管理局列拒絕往來戶！

盧秀燕出席里守望相助隊誓師　盼讓市民安心過好年

「抱小孩我也沒問題」　蔡英文抱出生40天嬰兒：比蔡阿才乖

國民黨擬辦總統初選辯論　民進黨曾辦3次！卓榮泰：有前例可循

蘇貞昌臉書PO文「海綿哥」主導　讓人印象深刻影片有2大要訣　

國民黨總統人選6月前出爐　初選規則由參選人協調

蘇嘉全到場看台灣女子高球公開賽　替蔡佩穎、陳宇茹加油

賴清德、蘇貞昌站台何志偉　柯文哲助選陳思宇：候選人條件最重要

劉福助曝演藝圈紅包價碼　「我若兩手空空來，余天不會在意」

味全龍復出樂觀其成　高龍偉：4隊組合太膩了

28分鐘《堤》全片靜止畫面　《未來總動員》以此為藍圖

老宅注入新靈魂！台南文青風咖啡廳　自製胡麻醬香超濃郁

余苑綺披白紗甜笑…一旁李亞萍鞠躬「深V露香肩」比新娘辣

Skoda搶攻小型休旅級距　神祕新車預告3月日內瓦車展亮相

吳尊5歲帥兒Max「解鎖新髮型」　撩開瀏海「想吻我嗎」網友全瘋了！

濟南6口滅門案　警：35歲憂鬱男「先殺父母妻兒」再跳樓

林心如自拍素顏照「臉腫成豬頭」！　睡前連吃3碗泡麵

對付機上奧客鬧事！航空公司有拒載黑名單　民航局最高可開罰5萬

政治熱門新聞

2000萬貨賣出去了　韓國瑜曝..

育幼院童「想要有家」　韓國瑜心..

韓國瑜崛起　柯P評「某潮流」搶..

出戰最綠選區　謝龍介：2020..

余天嫁女兒席開110桌　蔡英文..

韓國瑜渴望林濁水「一句讚美」　

圖／神力女超人許淑華推個人月曆

許淑華推月曆　逆天長腿連宅神都..

險勝3千票　柯文哲：差點把自己..

入北市府3天走人　韓國瑜：我很..

吳敦義：韓國瑜空軍、陸軍都我安..

馬英九當「一日店員」　粉絲認出

2020與民進黨合作？柯P：他..

大陸雙航母將在台海域訓練　恐對..

更多熱門

相關新聞

蔡英文抱嬰兒：抱小孩我也沒問題

總統蔡英文20日中午跟總統府秘書長陳菊到高雄拜訪戴氏家族，抱著剛出生40幾天的小嬰兒直呼「好可愛」，也在臉書上分享寫道，「抱小孩我也沒問題」、「比阿才（總統的貓蔡阿才）乖」。

國民黨擬辦總統初選辯論　卓榮泰：民進黨有前例可循

蘇嘉全看女子高球公開賽　替蔡佩穎、陳宇茹加油

卓榮泰助選王義川　立委補選目標「保三搶二」

終於等到林濁水讚美　韓國瑜：要繼續努力

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高三生衝入救嬰

阿翰同學10年前「激似炎亞綸」！

徵假男友過年1天1萬　包吃住再加碼

直播妹叫賣「一臉痛苦」！網歪樓：漏電嗎

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

200kg禿頭老外逼空姐幫擦屎！

成田機場最狂釘子戶　給2.8億也不搬

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有感」急凍

澎湖父母留2娃看家起火　救人高中生現身回應

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消失了

秦嵐「未修圖」長這樣！陸網嘆：果然37歲

台商爆偷渡全程吃肉乾！赫見豬瘟破口

周杰倫拍昆凌「放大1倍」　網看傻

嫁女收36萬聘金　她娶媳婦被收12萬喊：賣女兒

好市多百用神罐！網悔：丟好多個

更多

最夯影音

更多

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面