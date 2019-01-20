高雄氣爆善款運用被質疑　民進黨轟高雄議長、官員沒專業能力

▲民進黨發言人林琮盛。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

有關高雄氣爆善款運用屢遭有心人士質疑，民進黨發言人林琮盛20日表示，選舉已經結束，請國民黨立刻停止使用抹黑手段，不要再用不實訊息消費前高雄市府與災民，並要求國民黨應譴責並矯正黨內同志歪風。

林琮盛表示，高雄氣爆發生至今超過4年，市民的悲痛記憶猶新，更令人痛心的是，儘管市府多次澄清說明，氣爆善款的收支絕對公開透明、禁得起檢驗，卻不斷發生有心人士逕行政治操作，藉由質疑善款運用，以不實謠言抹黑前市府團隊的努力。

由於近日高雄市議長許崑源指稱前高雄市政府團隊花費善款替市府進行訴訟，林琮盛表示，這遭到康裕成議員提出真實數據打臉。此外，高雄市財政局長李樑堅違反專業，答詢時將負債數字加碼暴衝至超過3100億元。

對此，林琮盛認為，這些資訊都有公開資料可以查詢，難道國民黨的議長、市府官員沒有專業能力，質詢或答詢都查不到正確資訊，「只能使用錯誤訊息抹黑、造謠？」

林琮盛表示，當中央政府積極展現與地方合作的誠意，不分黨派，只想讓國家更進步的同時，呼籲國民黨自律，拿出同理心和專業態度，不要再用抹黑手段分化社會，不分朝野一同為市民服務、為城市建設打拚，才是正軌。