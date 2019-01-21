遭酸「穿比基尼拍清涼照」勾引男人　山友列2點力挺：人的黑心最可怕

地方中心／台中報導

被譽為「比基尼登山客」的吳女（36歲）日前挑戰八通關－盆駒山－無雙社路段，不料卻於19日失足摔落山谷，急忙透過衛星電話向外求援，但最後被發現時已經無生命跡象。消息曝光後許多山友都在臉書哀悼，但也有酸民嗆「穿清涼照勾引男人」；對此一名蔡姓網友列出2點表示，「看到這邊很多人對G哥的評論，我很不以為然，你們根本不知道G哥是甚麼樣的咖。」

▲蔡姓網友力挺比基尼登山客。（圖／翻攝G哥比基尼的高山足跡粉絲專頁、登山健行自組隊）



蔡姓網友指出，沒有跟G哥碰面過，但有互相加臉友，「這個原因我猜是因為我算是探勘圈很少數有出頭的，而她有興趣多了解這個圈子，可能也覺得我不是只看清涼照的那種，所以才難得被她加友。」

他說，山友之間的關係跟大家想像不太一樣，有時候從照片的風格、文章的風格以及彼此有興趣的事情是什麼，就大略知道彼此是怎樣的人，甚至時機到了，就會試著一起走個行程，「但我跟G哥今生無緣，我們在考慮的行程還沒發生，她就先走了。」

看到許多酸民對G哥的評論，他列了2點：

第一，在登山這邊非常地低調不自傲，但其實她非常有料，不用講百岳了，她的268據說是＞240了，這次是為了黃當擴和水晶池而去那裡的，從馬博下無雙也不是大家以為的傳統路，她寫的很多分享資訊，你真的看過嗎？其實她比非常多職業帶隊的還更有料，她不是你以為只會露的小妹妹。

第二，她愛山愛到什麼程度，她開始爬山並沒有很久，她先前還回顧過她當時在奇萊南華剛開始的時候小嫩嫩的模樣，但一下子就到現在這樣，這是怎麼做到的？去年有一百多天在山上，一趟背超過25Kg一個人走二十幾天，她有多愛山？你問問你自己能否做到？

▲比基尼登山客爬山墜谷，21日被發現時已經無生命跡象。。（圖／翻攝G哥比基尼的高山足跡粉絲專頁）

蔡姓網友指出，「你們根本不知道G哥是甚麼樣的咖，為什麼我對這個小女生這麼尊敬。不要再帶著有色眼鏡去看她了，其實有被她加友的都知道，她從來就對這些愛看她照片的老男人沒興趣，不可能愛上我們，她也沒有要勾引我們，什麼敬山神，你根本不知道自己在評論什麼態度、什麼等級的登山者，這種自以為是的傢伙，才是真正的不敬山，黑山不可怕，可怕的是人的黑心。」

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