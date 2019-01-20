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祭拜亡母遭拒　醉女大鬧靈堂徒手敲破大門玻璃　

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吃口麵包就醉倒？ 罕見疾病讓他變「酒鬼」（圖／達志／示意圖）

▲黃女酒後失控，見到哥哥拿出保護令不讓她進門，竟徒手敲破大門玻璃，玻璃被黃女敲破後碎片四濺，哥哥及姪子的手臂也遭碎玻璃割傷。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

一名女子因與娘家哥哥長期不睦，多次酒後騷擾因此被遭家人申請保護令，但女子在母親過世後又藉酒裝瘋跑到哥哥家大鬧，更失手打破玻璃使哥哥及姪子受傷。法官認為，過去女子曾犯違反保護令及恐嚇罪遭判拘役70日，但卻在母喪期間喝酒再度挑釁，因此依違反保護令判刑3個月，易科罰金18萬。

判決指出，新竹1名黃姓女子因祖產繼承關係，與兄長關係不佳，曾酒後藉口探望母親而踹門滋擾哥哥家人及附近鄰居，又對娘家親人口出惡言實在讓人無法忍受，因而被聲請保護令。只是，2018年9月間黃母過世，靈堂設置在哥哥家，黃女又趁酒後跑到哥哥家，在大門口狂敲門，渾身酒氣沖天的要求進門祭拜亡母，哥哥及姪子看到黃女一副喝醉的樣子，深怕黃女進門後又一陣大亂，因此拿出保護令拒絕讓她進入。

黃女酒後失控，見到哥哥拿出保護令不讓她進門，竟徒手敲破大門玻璃，玻璃被黃女敲破後碎片四濺，哥哥及姪子的手臂也遭碎玻璃割傷，黃女見自己闖禍後突然清醒了幾分，悻悻然離開。事後，哥哥及姪子持監視錄影畫面報警控告黃女違反保護令。

黃女向法官坦承犯行，她表示，只是用手推玻璃不知玻璃會破，哥哥及姪子也證稱，當時黃女的卻不知中間還有一層玻璃，玻璃砸下來飛濺到他們身上才受傷，雖涉及過失傷害罪，但家人並未對黃女提告傷害罪，只針對黃女違反保護令一事提告。

法官認，黃女與告訴人是兄妹關係，平日相處不睦，且明知保護令的存在，應謹慎行事，不得對黃男等人有任何騷擾行為，遇有家庭糾紛，也應理性和平解決，竟無視保護令，且曾犯違反保護令及恐嚇罪遭判拘役70日，素行不佳，且母喪期間喝酒去哥哥家挑釁，騷擾哥哥家人，念及坦承犯罪，態度尚可，因此依違反保護令判刑3個月，易科罰金18萬。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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