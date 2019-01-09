當愛情褪色，恐怖情人環伺…法界：保護令，保護您！

▲恐怖情人事件頻傳，法界建議，聲請保護令自保。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

恐怖情人案件層出不窮，一旦愛情褪色後，情人可能變仇人。「台灣司法人權進步協會」PO文指出，民眾可以透過聲請「保護令」的方式自保。可以提出聲請的人，不限於配偶、同居人，現在更修法擴大到同居人的未成年子女、四親等以內旁系血親、旁系姻親的未成年子女，全都可以聲請。

「台灣司法人權進步協會」9日在臉書上PO出文章，談論《家庭暴力防治法》。協會指出，本法乃因1993年鄧如雯殺夫案發生後，經過數年的研議，1996年制訂，期間歷經多次修正，最後一次修正是在2015年。

其中所謂「家庭暴力行為」，是指謂家庭成員間實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為。家庭成員之範圍，常見的是配偶、前配偶、現（曾）有同居關係、直系血親、直系姻親及現（曾）為四親等以內旁系血親、旁系姻親，2015年時，增加範圍擴及上開這些人的未成年子女，所以常見的，對於同居人之前所生的未成年子女為暴力行為的話，以前是不能聲請「保護令」，但現在新法修正後，未成年子女自己或其法定代理人都能聲請「保護令」。另外，在2015年時，同時增定第63條之1，只要被害人是年滿16歲之人，與加害人現有或曾有親密關係卻遭受加害人暴力對待時，被害人也可以向法院聲請「保護令」。

協會指出，「保護令」是《家庭暴力防治法》很重要的一個保護項目，法院認為有家庭暴力之事實，且有必要時，就可以核發「保護令」。簡而言之，「保護令」就是法院給一個命令，要加害人遵守。「保護令」的命令內容有很多種，我們常說的禁止令、遷出令、遠離令都是。例如禁止加害人再對被害人為身體或精神上不法侵害，或禁止加害人再對被害人為騷擾、跟蹤、通訊等行為，或命令加害人遷出被害人住居所，或命令加害人不得靠近被害人特定工作場所一定距離等，都是法院可以核發的命令。

協會解釋，「保護令」是在一定期間內有效存在的命令，緊急時（通常是被害人遭受到很嚴重侵害且必須很緊急保護時），法院會核發緊急或暫時「保護令」，法院核發緊急或暫時「保護令」後，就會繼續定一個時間審理是不是要發通常「保護令」，在法院決定要發或不發通常「保護令」前，緊急或暫時「保護令」是一直有效的。通常「保護令」效期1次最長是2年，2年到了，被害人如果認為有繼續受保護的必要，可以檢具新的事證，向法院聲請延長「保護令」的效期。而在「保護令」有效期間，只要加害人明知被害人有保護令還故意違反法院「保護令」的內容，就會構成「違反保護令罪」，如果期間內有多次違反「保護令」行為，只要被害人勇於報案，是可以由檢察官向法院以加害人有再犯之虞聲請羈押的。

協會最後呼籲，「保護令」就像是一個防護罩，在有效期間內可以把被害人防護在防護罩內，萬一加害人有侵害的行為，就可以用「違反保護令罪」制裁，甚至羈押一直再犯的加害人。俗話說「法不入家門」，但是家暴法的精神就是法律要管家務事，我們希望被害人不要害怕，除了注意自己的人身安全外，也要準備好證據向法院聲請「保護令」或向檢警提出告訴，才能避免憾事發生。

