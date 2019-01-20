大陸雙航母將在台海域訓練　國防官員憂：對台威脅大增

▲中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

政治中心／綜合報導

大陸的遼寧號航空母艦因還在船塢內進行改建，今年確定無法出海演訓。不過，有國防部官員透露，大陸新建的002航母的訓練期程，將在台灣周遭海域進行「雙航母」訓練，這恐怕會對台威脅大增。

據了解，遼寧號航空母艦，已經連續3年農曆春節前都會從大陸大連母港經由台灣周遭海域，前往南海進行「遠海長航」。《亞太防務》雜誌總編輯鄭繼文指出，目前遼寧號航母正在進行年度大修，推測大陸可能會以新製的002航母做為基礎，將遼寧號航母設備提升到002航母的部分水準，待大修完成後經過海上測試，就可以擔任戰備或是訓練任務。

這艘大陸新製的002航母，在2018年12月27日進行13天的第4次海試，因此中國軍事科學院作戰理論和條令研究部研究員杜文龍認為，002航母可能的成軍時間，有可能在今年4月23日海軍節、解放軍海軍成立70周年，在國際閱艦式上正式亮相；或是8月1日解放軍建軍92周年。

前金江艦長呂禮詩表示，若兩艘航空母艦編成打擊群，同時或分別通過台灣海峽及東部海域，南下海南島三亞複習及成軍訓練，對台灣的威脅遠比部署S-400大得多。



國防部軍事發言人陳中吉則強調，對於解放軍相關的兵力部署，還有中華民國周邊海空域敵情的狀況，其實都是我們國軍長期以來關切，而且密切注意的對象，相關的動態我們也都有向外界報告、說明，國軍有能力掌握，而相關應處的作為，也在我們相關的規劃範圍內，確保國家安全。