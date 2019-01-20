國軍MDM手機APP　被Google認定為「惡意程式」

▲國防部。（圖／翻攝Google Map）



記者陶本和／台北報導

由於國軍官兵智慧型手機使用必須管制，委由中科院設計自動化管理系統（MDM），只要進入營區，就會關閉攝影、打卡等功能；不過據報導，該程式被Google網路商店發布認定為惡意程式，讓軍方緊急協調。

該自動化管理系統（MDM）Android與iOS系統都可以下載，不過近來只要手機是使用Android的官兵，都會接到Google安全防護系統的通知，認為MDM是有害的，建議解除安裝。

對此，中科院表示，研判可能是因為下載安裝的數量較多，經Google大數據分析，而判讀成可疑的APP，但事實上並非有害軟體；中科院強調，「Google Play」應用程式驗證工具，錯誤封鎖應用程式和發出警告，已經提出MDM非惡意程式的相關聲明。

在Android與iOS系統的分別上，用於MDM自動化管理系統，目前還無法攻破iPhone手機使用的iOS作業系統，官兵還是可以自行自刪除軟體。不過，也因為iOS封閉式作業系統，不易被滲透或植入惡意程式，因此也都要求高層官員須使用iPhone手機作為公務使用。不過，在管制方面，不論官兵將領在進出營門時，衛哨檢查都會確認使用者是否已經手動上鎖，或是否擅自刪除程式。