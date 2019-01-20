幼童服藥後心肌受損　工商局調查陸最大直銷公司「無限極」

▲中國大陸最大直銷公司「無限極」。（圖／翻攝自無限極（中國）有限公司網站）

記者馬叔安／綜合報導

大陸最大的直銷企業「無限極（中國）有限公司」（簡稱無限極）日前爆出產品導致女童心肌受損，西安工商局19日對涉嫌「虛假宣傳」立案調查。據了解，無限極公司在事發後向受害者致歉，並承諾不會逃避相關責任，不過日前與受害者家屬的賠償事宜談判未果，全案目前正在調查當中。

《澎湃新聞》報導，一名自稱「幼童疑因無限極致心肌損害事件當事人田淑平」的網友爆料，自己3歲的女兒被診斷為「幽門螺桿菌感染」後，在陝西當地一位「無限極指導老師樊樂」推薦下，每日服用該公司的8種產品，之後被多家醫院診斷為心肌受損、低血糖等。

田淑平表示，孩子被診斷出諸多問題後，無限極指導老師失聯。透過無限極總部電話聯繫工作人員，卻只得到，「要繼續相信公司」，「公司會解決問題，但不要報警」等回應。

無限極在18日發表聲明，「陝西分公司一直責成並督促經銷商妥善解決問題。在一年多時間里，相關經銷商與田女士就賠償額度進行了多次面談協商，但截至媒體關註此事之前，雙方未能達成一致」、「這次事件暴露出來的問題說明，我們對經銷商的管理措施不力，違背了企業的價值觀。對此我們深感慚愧，並向田女士及其女兒誠懇道歉。我們將深刻反省，認真整改在經銷商管理中存在的問題」。

▲無限極公司宣傳片劇照。（圖／翻攝自無限極（中國）有限公司網站）

據了解，田淑平與無限極公司16日晚間的協商中，將原本達成的60萬（人民幣，下同）補償金提高至100萬元，雙方沒有達成共識，18日將再次進行協商。但有關無限極提出「到醫院給孩子做全面體檢」的要求，田淑平卻沒有答應，還進一步提出「保證孩子成年之前不出問題」亦或「出現問題後相應終生治療」的要求，協商最後不歡而散。

無限極公司於18日晚間聲明，會尊重相關法律法規和調查結果，「如若我司確有問題與錯誤，造成侵犯消費者權益的事實，我司決不逃避任何一個應盡的法律和經濟責任，必將承擔到底」。

▲無限極公司在廣東江門市興建的橋梁。（圖／翻攝自無限極（中國）有限公司網站）

無極限公司網站首頁可以看到醒目的「誠信自律，規範經營」標語，公司的介紹指出，無限極（中國）有限公司是李錦記健康產品集團旗下成員，成立於 1992 年，總部位於中國廣州，是一家從事中草藥健康產品研發、生產、銷售及服務的大型港資企業，旗下雇員超過 4700 名，目前已成功研發生產出5大系列、6大品牌共 145 款產品，並已在中國內地設立 30 家分公司、30 家服務中心，擁有超過 7000 家專賣店。

《新華網》微信公眾號19日指出，西安市工商局已責成工商雁塔分局對無限極陝西分公司是否涉嫌虛假宣傳進行立案調查；責成藍田縣市場監督管理局立案調查事件中經銷商樊樂是否涉嫌虛假宣傳。

據了解，無限極公司在2018年已超過安利，成為中國最大直銷公司，銷售額達人民幣249億元。