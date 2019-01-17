華聞快遞／人行創最大規模逆回購　淨投放5600億人民幣

▲ 中國大陸人民銀行。（圖／中新網）

《北京》史上最大規模逆回購 人行淨投放5600億元

人民銀行16日公告稱，目前仍處於稅期高峰，銀行體系流動性總量下行較快，為維護銀行體系流動性合理充裕，16日以利率招標方式展開了5700億元（人民幣，下同）逆回購操作。有鑒於16日100億元逆回購到期，人民銀行實現淨投放5600億元流動性。這是央行在公開市場單日進行的最大規模逆回購投放，并創下通過逆回購單日最大規模淨投放紀錄。（中國證券網）

《浙江》寧波舟山港集裝箱 吞吐量躋身全球前三

寧波舟山港2018年貨物吞吐量再超10億噸，實現全球港口排名「十連冠」；年集裝箱吞吐量首超2600萬標準箱，首次躋身世界港口排名前三強，躍居全國港口第二位，首次超過深圳港，僅次於上海港。截至目前，寧波舟山港月箱量超過5000標準箱的海鐵聯運線路已達7條，其中義烏班列單月業務量已常態化超1萬標準箱，成為全國最大的海鐵聯運班列。（澎湃新聞）

《陝西》2018西安房價漲幅全國最高

國家統計局公布的數據顯示，2018西安新房價格同比2017年上漲22.4%，漲幅排名第一；綜合全年數據來看，西安新房價格同比漲幅在2018年全年均排名前五位，其中4月、9月、10月、11月的新房價格同比漲幅排名第二。上海中原地產市場分析師盧文曦表示，主要是因為這些三四線城市有棚改需求，購買力還在釋放中。（澎湃新聞）

《北京》企業不裁員或少裁員可返50%失業保險費

北京人力社保局16日表示，自2019年1月1日起，北京對不裁員或少裁員的參保企業，可返還其上年度實際繳納失業保險費的50%。對面臨暫時性生產經營困難且恢復有望、堅持不裁員或少裁員的參保企業，可按6個月的本市上年度月人均失業保險金和參保職工人數確定返還標準。用人單位招用本市城鄉就業困難人員、退役士兵、企業分流職工等的，崗位補貼提高到每人每年人民幣8000元。（人民網）

▼北京人代會第二次會議新聞發佈會。（圖／人民網）

《廣東》32家企業承諾不發佈虛假廣告

廣東省直銷企業約談告誡會16日召開，對注冊地在省內的直銷企業和獲批直銷區域許可的直銷企業廣東分公司負責人進行了提醒告誡。企業發言結束后，與會的32家直銷企業簽署了《廣東省直銷企業規范經營承諾書》，承諾不發佈未經審批、引人誤解的產品廣告；不以中醫藥預防、保健等為名強迫消費者接受非法診療等。（澎湃新聞）

《哈爾濱》哈理工寒假放59天 居300所高校第一

據統計，寒假天數45天以上的22所高校中，位於北方的高校有15所。其中，哈爾濱理工大學以59天雄踞榜首，而北京石油化工學院只有24天。影響寒假天數的原因包括天氣因素、學校教學安排等。（澎湃新聞）

《北京》京津冀新能源汽車動力蓄電池大規模退役

京津冀三地近日聯合出台新能源汽車動力蓄電池回收利用試點實施方案。三地將搆建動力蓄電池回收利用產業聯盟，打造涵蓋動力蓄電池回收體系建設、梯次利用和再生利用的全產業鏈，力爭到2020年，實現動力蓄電池安全、規范、高效回收利用。從2018年開始，三地新能源汽車動力蓄電池迎來大規模退役，僅2018年就退役3466噸，2019年這一數字將猛增到6483噸。（人民網）

《浙江》17種抗癌藥納入醫保 每年可節省近9億元

浙江省醫療保障局16日表示，目前浙江將17種抗癌藥全部納入醫保乙類藥品報銷范圍，並首次開展了抗癌藥專項集中釆購，預計每年可節約費用近9億元。在17種藥中，9種由大病保險談判藥品轉為醫保報銷藥品，8種由自費藥直接轉為醫保報銷藥品，絕大部分藥品由醫保支付。（浙江日報）

▼截至2018年12月14日，浙江累計發生17種抗癌藥費用5266萬元人民幣。（示意圖／翻攝自pixabay）