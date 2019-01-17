　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／人行創最大規模逆回購　淨投放5600億人民幣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 央行、河南空污、澳門入境。（圖／中新網,視覺中國,澳門特區政府網）

▲ 中國大陸人民銀行。（圖／中新網）

《北京》史上最大規模逆回購　人行淨投放5600億元　

人民銀行16日公告稱，目前仍處於稅期高峰，銀行體系流動性總量下行較快，為維護銀行體系流動性合理充裕，16日以利率招標方式展開了5700億元（人民幣，下同）逆回購操作。有鑒於16日100億元逆回購到期，人民銀行實現淨投放5600億元流動性。這是央行在公開市場單日進行的最大規模逆回購投放，并創下通過逆回購單日最大規模淨投放紀錄。（中國證券網）

《浙江》寧波舟山港集裝箱　吞吐量躋身全球前三

寧波舟山港2018年貨物吞吐量再超10億噸，實現全球港口排名「十連冠」；年集裝箱吞吐量首超2600萬標準箱，首次躋身世界港口排名前三強，躍居全國港口第二位，首次超過深圳港，僅次於上海港。截至目前，寧波舟山港月箱量超過5000標準箱的海鐵聯運線路已達7條，其中義烏班列單月業務量已常態化超1萬標準箱，成為全國最大的海鐵聯運班列。（澎湃新聞）

《陝西》2018西安房價漲幅全國最高

國家統計局公布的數據顯示，2018西安新房價格同比2017年上漲22.4%，漲幅排名第一；綜合全年數據來看，西安新房價格同比漲幅在2018年全年均排名前五位，其中4月、9月、10月、11月的新房價格同比漲幅排名第二。上海中原地產市場分析師盧文曦表示，主要是因為這些三四線城市有棚改需求，購買力還在釋放中。（澎湃新聞）

《北京》企業不裁員或少裁員可返50%失業保險費

北京人力社保局16日表示，自2019年1月1日起，北京對不裁員或少裁員的參保企業，可返還其上年度實際繳納失業保險費的50%。對面臨暫時性生產經營困難且恢復有望、堅持不裁員或少裁員的參保企業，可按6個月的本市上年度月人均失業保險金和參保職工人數確定返還標準。用人單位招用本市城鄉就業困難人員、退役士兵、企業分流職工等的，崗位補貼提高到每人每年人民幣8000元。（人民網）

▼北京人代會第二次會議新聞發佈會。（圖／人民網）

▲▼北京人代會第二次新聞發佈會。（圖／人民網）

《廣東》32家企業承諾不發佈虛假廣告

廣東省直銷企業約談告誡會16日召開，對注冊地在省內的直銷企業和獲批直銷區域許可的直銷企業廣東分公司負責人進行了提醒告誡。企業發言結束后，與會的32家直銷企業簽署了《廣東省直銷企業規范經營承諾書》，承諾不發佈未經審批、引人誤解的產品廣告；不以中醫藥預防、保健等為名強迫消費者接受非法診療等。（澎湃新聞）

《哈爾濱》哈理工寒假放59天　居300所高校第一

據統計，寒假天數45天以上的22所高校中，位於北方的高校有15所。其中，哈爾濱理工大學以59天雄踞榜首，而北京石油化工學院只有24天。影響寒假天數的原因包括天氣因素、學校教學安排等。（澎湃新聞）

《北京》京津冀新能源汽車動力蓄電池大規模退役

京津冀三地近日聯合出台新能源汽車動力蓄電池回收利用試點實施方案。三地將搆建動力蓄電池回收利用產業聯盟，打造涵蓋動力蓄電池回收體系建設、梯次利用和再生利用的全產業鏈，力爭到2020年，實現動力蓄電池安全、規范、高效回收利用。從2018年開始，三地新能源汽車動力蓄電池迎來大規模退役，僅2018年就退役3466噸，2019年這一數字將猛增到6483噸。（人民網）

《浙江》17種抗癌藥納入醫保　每年可節省近9億元

浙江省醫療保障局16日表示，目前浙江將17種抗癌藥全部納入醫保乙類藥品報銷范圍，並首次開展了抗癌藥專項集中釆購，預計每年可節約費用近9億元。在17種藥中，9種由大病保險談判藥品轉為醫保報銷藥品，8種由自費藥直接轉為醫保報銷藥品，絕大部分藥品由醫保支付。（浙江日報）

▼截至2018年12月14日，浙江累計發生17種抗癌藥費用5266萬元人民幣。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲▼藥品,常備藥,藥箱,藥丸,急救箱。（圖／翻攝自pixabay）

ET快訊
虐嬰堂姊求情「我去年才流產」拒羈押　法官不准照押
康康老婆生了！「前世情人」報到喜迎第二胎
女大生劈腿前任上床「來點好玩的」　男友狂打70通她喊：救我
虐童媽4米蟲遭起底小琉球爽玩4天　裝可憐賴帳民宿老闆17K

關鍵字：華聞快遞,淨投放,人民銀行,逆回購,舟山港,抗癌藥,汽車動力蓄電池,動力蓄電池,失業保險費,直銷

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

三星上將變「Samsung」假證件翻譯太狂　網笑：收廣告費？

月球低溫達零下170度！　首株「棉花嫩芽」宣告死亡

華林搞傳銷年吸金170億！　調查組：負責人已被警方控制

惹到大魔王！黑衣男堵路猛踹車　下秒遭輾到車底狂求饒

加拿大政府為「毒販」挑外交爭端　陸外交部：加國網友更明事理

中美建交40週年　王毅：「台灣問題」始終是最敏感問題

亞太第一間！　微軟全球最大「AI物聯網實驗室」落戶上海

正妹總裁「不懂電腦」擁23房產＋4名車　涉吸金45億流亡泰國

習近平再訪雄安新區「視訊工人」：發展經濟先把交通設施建起來

華聞快遞／人行創最大規模逆回購　淨投放5600億人民幣

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

浩子爆「阿翔謝忻密會48分」細節　原來是講綜藝大哥壞話

全身瘀青、抓痕...1歲女嬰遭虐死　17歲母同屋4人認小孩哭鬧就打

三星上將變「Samsung」假證件翻譯太狂　網笑：收廣告費？

月球低溫達零下170度！　首株「棉花嫩芽」宣告死亡

華林搞傳銷年吸金170億！　調查組：負責人已被警方控制

惹到大魔王！黑衣男堵路猛踹車　下秒遭輾到車底狂求饒

加拿大政府為「毒販」挑外交爭端　陸外交部：加國網友更明事理

中美建交40週年　王毅：「台灣問題」始終是最敏感問題

亞太第一間！　微軟全球最大「AI物聯網實驗室」落戶上海

正妹總裁「不懂電腦」擁23房產＋4名車　涉吸金45億流亡泰國

習近平再訪雄安新區「視訊工人」：發展經濟先把交通設施建起來

華聞快遞／人行創最大規模逆回購　淨投放5600億人民幣

雷納德33分無力救火　綠衫軍關鍵期連轟7分定勝局

國中兒孝順送按摩器！單親爸一打開「粉色棒狀物」尷尬了：我該用嗎？

三星上將變「Samsung」假證件翻譯太狂　網笑：收廣告費？

澳網／女人做自己的冠軍　小威將登超級盃廣告

堂姊去年徵友文稱「很喜歡小孩子」　網友諷刺：是不是少了幾個字

熱火隊內不安因子　威特斯不滿自己上場時間少

錄影剛開口…小黃鴨秒衝上來「清嘴皮」狂抖　他跳針4遍眼神死

美國政府仍持續關門　達美航空本月損失上看7.7億

紋身師傅兼差改槍遭查獲　硬拗「朋友抵債留的」

福斯集團2018年繳出1,083萬輛銷量　技壓TOYOTA成為全球車廠NO.1

大陸熱門新聞

女直播主變焦屍　曾演出喝孟婆湯

三寶大嬸衝馬路　慘害3輛賓利連..

學生情侶親熱！長椅「激烈抖動」..

長年不吃早餐　女子清出2千顆結..

台籍廈門社區主任助理：冤枉人！

女想要「辛芷蕾」同款卻變鍋蓋頭

馬曉光：陸委會和台民福利對著幹

拿雙胞胎哥哥證件出境　一關被識..

恐怖夫殺妻分屍「頭顱拿去煮」！

春節高雄陸客增幅兩成起跳　國台..

支振鋒：依法處置錯誤標識中國領..

陸實施電商法　保障消費者權益

剖析「習五條」　劉結一《求是》..

杭州美女總裁涉吸金45億流亡泰..

更多熱門

相關新聞

大陸財經3部委共同「穩增長」

面對經濟增長速度放緩，中國大陸3大宏觀經濟部委15日聯手出招「穩增長」。中國國家發改委表示，要確保首季經濟良好開局；人民銀行稱，貨幣政策不會一成不變；財政部則要加大減稅降費力度。

華聞快遞／抖音持續高增長　中國日活躍用戶突破2.5億

華聞快遞／廣東去年遊戲產業營收1811億元人民幣

微信、支付寶鉅款備付金上交央行

華聞快遞／2018新疆53.7萬人脫貧

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

STUDIO A i8手機不用一萬

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

女大生劈腿和前任上床　正牌男友狂打70通

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一拳打斷門牙

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

發孕照甜笑❤！堂姊轉頭虐死1歲女童

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

帶女投靠！孕堂姊扯嬰靈：打到她醒

中壢男勒殺前岳母　坐姿上吊亡

聞劉至翰離婚…前妻林子瑄說話了

即／就等你！400人圍地院　騎士衝進場

豪雨5縣市探13℃！暖3天又有冷氣團

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面