投訴數量超權健2倍！河北華林年吸金170億調查組進駐

▲河北華林。（圖／翻攝自華林集團官網）

記者馬叔安／綜合報導

「河北華林酸鹼平生物技術有限公司」（下稱河北華林）在河南商丘的會場11日下午被當地相關部門查封，據了解，該公司涉嫌虛假宣傳和傳銷，當地的調查組已經進駐企業。據指出，河北華林在2017年的投訴件數高達最近落網的權健公司2倍，1年吸金39億元人民幣（約170億元新台幣）。

公司官網指出，河北華林成立於2002年，專門研發、生產酸鹼平本草系列化妝品，產品包括護手霜、潔膚凝膠和膠原面膜等8種，公司去年12月18日公佈聲明，「就嚴禁私自辦會、嚴禁誇大宣傳、嚴禁使用治療等詞彙多次嚴肅強調、嚴正聲明、嚴厲警告，但是仍有個別店鋪和個別人，無視公司嚴格要求，嚴重違背規章制度」，將合規經營、誠信經營，守法經營，「接受政府和監管部門監督指導公眾監督，為建立良好的直銷市場秩序，維護消費者的合法權益，營造和諧的市場和社回環境不懈努力」。

▲河北華林聲明。（圖／翻攝自華林集團官網）

《北京青年報》報導，河北華林主打的「酸鹼平」產品還包括按摩器、按摩油、按摩膏等，功效包括「糾正酸性體質，提高人體免疫力，抗百病」。

▲▼酸鹼平產品。（圖／翻攝自河北華林酸鹼平生物技術有限公司網站）

據了解，該公司的虛假宣傳等問題在9日開始傳出。環球網報導，在商務部公眾留言信息中，有消費者投訴華林公司誇大宣傳、坑害消費者、搞傳銷，並大力宣傳「酸鹼體質」的理念，以推廣所謂的「生物電滲析理療技術」和「酸鹼平DDS美容養生按摩器」等物品。

▲河北華林商品廣告。（圖／翻攝自華林集團官網）

據指出，河北華林在2016年因逃避繳納稅款被有關部門處罰23萬餘元，也在同一年，公司業績就做到了36億元人˙民幣，2017年，這一數字增長到了39億元。大陸國家工商總局反壟斷與反不正當競爭執法局在2018年4月，向直銷企業通報了2017年直銷投訴情況，河北華林以33件投訴高居榜首，比第2名權健的16件多出一倍以上。

黃驊市13日公示，已經成立調查組並進駐公司，展開全面調查。

公司網站介紹，河北華林集團是一家涉及機械設備、A級鍋爐製造、LNG壓力容器、生物科技、酒店管理、百貨商貿、休閑度假、電子商務等諸多領域的大型現代化、國際化企業，事業版圖擴及中國大陸、美、俄、烏克蘭和義大利。